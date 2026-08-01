Quién pelea HOY sábado 1 de agosto de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

El peso wélter de UFC se enfrenta a tiempos de cambios. Este sábado 1 de agosto la acción aterriza en Europa con la posibilidad de posicionar una nueva estrella importante en las 170 libras. A continuación, repasa todos los detalles para no perderte nada de un show que promete ser histórico.
Los protagonistas más importantes del día serán Uros Medic y Daniel Rodríguez, ubicados en el puesto 14 y 15 de una de las divisiones más competitivas de la actualidad. En ese sentido, ambos saben que el triunfo les permitirá dar un golpe en la mesa y demostrarle a la compañía que están para cosas más grandes en el futuro.
Al tratarse de una velada que se llevará a cabo en Serbia, los horarios serán un tanto distintos a lo que están acostumbrados de las artes marciales mixtas. Por ese motivo, la jornada se desarrollará en la mañana y mediodía de Latinoamérica y en la tarde europea.
La transmisión oficial de toda la cartelera estará disponible a través de la plataforma Paramount+. En cuanto a los horarios para no perderse ningún detalle, las acciones en el octágono comenzarán de manera oficial a las 07:00hs del Centro de México, las 08:00hs en Bogotá y las 10:00hs de Buenos Aires.
- Marina Spasić vs. Stephanie Luciano | Peso paja femenino
– Horario: 11:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: Paramount+
- Jovan Leka vs. Alexander Poppeck | Peso pesado
– Horario: a continuación de Marina Spasić vs. Stephanie Luciano
– Transmisión: Paramount+
- Nina Milošević vs. Hailey Cowan | Peso gallo femenino
– Horario: a continuación de Jovan Leka vs. Alexander Poppeck
– Transmisión: Paramount+
- Mateusz Rębecki vs. Kyle Prepolec | Peso ligero
– Horario: a continuación de Nina Milošević vs. Hailey Cowan
– Transmisión: Paramount+
- Dennis Buzukja vs. Bogdan Grad | Peso pluma
– Horario: a continuación de Mateusz Rębecki vs. Kyle Prepolec
– Transmisión: Paramount+
- Borislav Nikolic vs. Mark Vologdin | Peso gallo
– Horario: a continuación de Dennis Buzukja vs. Bogdan Grad
– Transmisión: Paramount+
- Oban Elliott vs. Michael Oliveira | Peso wélter
– Horario: a continuación de Borislav Nikolic vs. Mark Vologdin
– Transmisión: Paramount+
- Ludovit Klein vs. Tofiq Musayev | Peso ligero
– Horario: a continuación de Oban Elliott vs. Michael Oliveira
– Transmisión: Paramount+
- Milos Janicic vs. Noah Gugnon | Peso ligero
– Horario: a continuación de Ludovit Klein vs. Tofiq Musayev
– Transmisión: Paramount+
- Vlasto Čepo vs. Gilbert Urbina | Peso medio
– Horario: a continuación de Milos Janicic vs. Noah Gugnon
– Transmisión: Paramount+
- Duško Todorović vs. Robert Valentin | Peso medio
– Horario: a continuación de Vlasto Čepo vs. Gilbert Urbina
– Transmisión: Paramount+
- Aleksandar Rakić vs. Marcin Tybura | Peso pesado
– Horario: a continuación de Duško Todorović vs. Robert Valentin
– Transmisión: Paramount+
- Jan Błachowicz vs. Navajo Stirling | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Aleksandar Rakić vs. Marcin Tybura
– Transmisión: Paramount+
- Uros Medic vs. Daniel Rodríguez | Peso wélter
– Horario: a continuación de Jan Błachowicz vs. Navajo Stirling
– Transmisión: Paramount+
En síntesis
- Uros Medic y Daniel Rodríguez protagonizarán la pelea estelar este sábado 1 de agosto.
- El evento de artes marciales mixtas se realizará en Serbia con transmisión por Paramount+.
- La cartelera oficial iniciará a las 07:00 hs del Centro de México.