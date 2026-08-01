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UFC

Quién pelea HOY sábado 1 de agosto de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Revisa la información más importante para que no te pierdas de nada.

Daniel Rodríguez busca una victoria fundamental en UFC.
© GETTY IMAGESDaniel Rodríguez busca una victoria fundamental en UFC.

El peso wélter de UFC se enfrenta a tiempos de cambios. Este sábado 1 de agosto la acción aterriza en Europa con la posibilidad de posicionar una nueva estrella importante en las 170 libras. A continuación, repasa todos los detalles para no perderte nada de un show que promete ser histórico.

Los protagonistas más importantes del día serán Uros Medic y Daniel Rodríguez, ubicados en el puesto 14 y 15 de una de las divisiones más competitivas de la actualidad. En ese sentido, ambos saben que el triunfo les permitirá dar un golpe en la mesa y demostrarle a la compañía que están para cosas más grandes en el futuro.

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Al tratarse de una velada que se llevará a cabo en Serbia, los horarios serán un tanto distintos a lo que están acostumbrados de las artes marciales mixtas. Por ese motivo, la jornada se desarrollará en la mañana y mediodía de Latinoamérica y en la tarde europea.

La transmisión oficial de toda la cartelera estará disponible a través de la plataforma Paramount+. En cuanto a los horarios para no perderse ningún detalle, las acciones en el octágono comenzarán de manera oficial a las 07:00hs del Centro de México, las 08:00hs en Bogotá y las 10:00hs de Buenos Aires.

  • Marina Spasić vs. Stephanie Luciano | Peso paja femenino
    – Horario: 11:00hs del Centro de México aproximadamente
    – Transmisión: Paramount+
  • Jovan Leka vs. Alexander Poppeck | Peso pesado
    – Horario: a continuación de Marina Spasić vs. Stephanie Luciano
    – Transmisión: Paramount+
  • Nina Milošević vs. Hailey Cowan | Peso gallo femenino
    – Horario: a continuación de Jovan Leka vs. Alexander Poppeck
    – Transmisión: Paramount+
  • Mateusz Rębecki vs. Kyle Prepolec | Peso ligero
    – Horario: a continuación de Nina Milošević vs. Hailey Cowan
    – Transmisión: Paramount+
  • Dennis Buzukja vs. Bogdan Grad | Peso pluma
    – Horario: a continuación de Mateusz Rębecki vs. Kyle Prepolec
    – Transmisión: Paramount+
  • Borislav Nikolic vs. Mark Vologdin | Peso gallo
    – Horario: a continuación de Dennis Buzukja vs. Bogdan Grad
    – Transmisión: Paramount+
  • Oban Elliott vs. Michael Oliveira | Peso wélter
    – Horario: a continuación de Borislav Nikolic vs. Mark Vologdin
    – Transmisión: Paramount+
  • Ludovit Klein vs. Tofiq Musayev | Peso ligero
    – Horario: a continuación de Oban Elliott vs. Michael Oliveira
    – Transmisión: Paramount+
  • Milos Janicic vs. Noah Gugnon | Peso ligero
    – Horario: a continuación de Ludovit Klein vs. Tofiq Musayev
    – Transmisión: Paramount+
  • Vlasto Čepo vs. Gilbert Urbina | Peso medio
    – Horario: a continuación de Milos Janicic vs. Noah Gugnon
    – Transmisión: Paramount+
  • Duško Todorović vs. Robert Valentin | Peso medio
    – Horario: a continuación de Vlasto Čepo vs. Gilbert Urbina
    – Transmisión: Paramount+
  • Aleksandar Rakić vs. Marcin Tybura | Peso pesado
    – Horario: a continuación de Duško Todorović vs. Robert Valentin
    – Transmisión: Paramount+
  • Jan Błachowicz vs. Navajo Stirling | Peso semipesado
    – Horario: a continuación de Aleksandar Rakić vs. Marcin Tybura
    – Transmisión: Paramount+
  • Uros Medic vs. Daniel Rodríguez | Peso wélter
    – Horario: a continuación de Jan Błachowicz vs. Navajo Stirling
    – Transmisión: Paramount+

En síntesis

  • Uros Medic y Daniel Rodríguez protagonizarán la pelea estelar este sábado 1 de agosto.
  • El evento de artes marciales mixtas se realizará en Serbia con transmisión por Paramount+.
  • La cartelera oficial iniciará a las 07:00 hs del Centro de México.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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