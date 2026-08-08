Quién pelea HOY sábado 8 de agosto de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Mientras UFC se prepara para el último trimestre del año en el que promete cerrar el 2026 con peleas de primer nivel, las más esperadas por los aficionados, este sábado 8 de agosto el mejor octágono del mundo presenta una cartelera de suma importancia. A continuación, repasa todo lo que tienes que saber para no perderte ningún detalle.

Publicidad

Los protagonistas más importantes del día serán Mateusz Gamrot y Quilland Salkilld, ubicados en el puesto 8 y 12 de una de las divisiones más competitivas de la actualidad, como lo es la de los ligeros. En ese sentido, ambos saben que el triunfo les permitirá dar un golpe en la mesa y demostrarle a la compañía que están para cosas más grandes en el futuro.

Con un choque de estilos completamente distintos, el espectáculo está garantizado. Mientras que Gamrot prefiere mucho más trabajar con la lucha y el dominio al ras de lona, Salkilld es un perro de caza que está dispuesto a intercambiar con quien sea.

La transmisión oficial de toda la cartelera estará disponible a través de la plataforma Paramount+. En cuanto a los horarios para no perderse ningún detalle, las acciones en el octágono comenzarán de manera oficial a las 14:00hs del Centro de México, las 15:00hs en Bogotá y las 17:00hs de Buenos Aires.

Publicidad

Las peleas más destacadas del sábado 8 de agosto en UFC:

Gigi Canuto vs. Carol Foro | Peso femenino

– Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+

| Peso femenino – Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ Juliana Miller vs. Ravena Oliveira | Peso mosca femenino

– Horario: a continuación de Gigi Canuto vs. Carol Foro

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca femenino – Horario: a continuación de Gigi Canuto vs. Carol Foro – Transmisión: Paramount+ Miles Johns vs. Gianni Vazquez | Peso pluma

– Horario: a continuación de Juliana Miller vs. Ravena Oliveira

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Juliana Miller vs. Ravena Oliveira – Transmisión: Paramount+ Manoel Sousa vs. Richie Miranda | Peso ligero

– Horario: a continuación de Miles Johns vs. Gianni Vazquez

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Miles Johns vs. Gianni Vazquez – Transmisión: Paramount+ Louie Sutherland vs. José Montanha | Peso pesado

– Horario: a continuación de Manoel Sousa vs. Richie Miranda

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Manoel Sousa vs. Richie Miranda – Transmisión: Paramount+ Diyar Nurgozhay vs. Bruno Lopes | Peso semipesado

– Horario: a continuación de Louie Sutherland vs. José Montanha

– Transmisión: Paramount+

| Peso semipesado – Horario: a continuación de Louie Sutherland vs. José Montanha – Transmisión: Paramount+ Steven Asplund vs. Guilherme Pat | Peso pesado

– Horario: a continuación de Diyar Nurgozhay vs. Bruno Lopes

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Diyar Nurgozhay vs. Bruno Lopes – Transmisión: Paramount+ Billy Ray Goff vs. Ty Miller | Peso wélter

– Horario: a continuación de Steven Asplund vs. Guilherme Pat

– Transmisión: Paramount+

| Peso wélter – Horario: a continuación de Steven Asplund vs. Guilherme Pat – Transmisión: Paramount+ Amanda Lemos vs. Alexia Thainara | Peso femenino

– Horario: a continuación de Billy Ray Goff vs. Ty Miller

– Transmisión: Paramount+

| Peso femenino – Horario: a continuación de Billy Ray Goff vs. Ty Miller – Transmisión: Paramount+ Darren Elkins vs. Yadier del Valle | Peso pluma

– Horario: a continuación de Amanda Lemos vs. Alexia Thainara

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Amanda Lemos vs. Alexia Thainara – Transmisión: Paramount+ Diego Ferreira vs. Billy Quarantillo | Peso ligero

– Horario: a continuación de Darren Elkins vs. Yadier del Valle

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Darren Elkins vs. Yadier del Valle – Transmisión: Paramount+ Mateusz Gamrot vs. Quillan Salkilld | Peso ligero

– Horario: a continuación de Diego Ferreira vs. Billy Quarantillo

– Transmisión: Paramount+

En síntesis