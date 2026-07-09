El ente madre del futbol mundial tiene una sede predilecta para el certamen internacional de clubes dentro de tres años.

Si bien no terminó de disputarse la edición 2026 de la Copa del Mundo, en las oficinas de FIFA ya se empiezan a delinear algunas decisiones importantes de cara al futuro de una de las grandes competencias que tiene el ente madre del futbol mundial, el Mundial de Clubes.

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Este certamen, que se estrenó el año pasado en Estados Unidos con 32 clubes y en el que Chelsea se proclamó campeón tras golear 3-0 a PSG en la definición, fue un éxito rotundo para aficionados, organizadores, televisores y patrocinadores.

Por esa razón, pese a las dudas iniciales, el presidente Gianni Infantino analiza las posibilidades del próximo torneo. Acorde a la información del periodista José Félix Díaz para Diario AS, además de que es casi un hecho que el torneo contará con 48 equipos, también hay una sede favorita.

⚠️🇶🇦 FIFA ESTÁ PLANEANDO QUE EL MUNDIAL DE CLUBES 2029 SE JUEGUE EN QATAR.



Sería en DICIEMBRE 2029 o ENERO 2030, y se expandiría finalmente de 32 A 48 CLUBES. ‼️



Vía @diarioas. pic.twitter.com/AyWFfXDB8s — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 9, 2026

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Y es que según el comunicador, Qatar apunta a ser la siguiente sede del torneo, aunque durante estos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha abierto la puerta a que también se pueda celebrar en un país que se ha quedado con ganas de más. De esta manera, ya se suma a los qataríes, Estados Unidos, Brasil y España-Marruecos.

Por otro lado, la intención es que este torneo se juegue a mitad de la temporada europea para que tenga menos impacto en los equipos. Eso si, se deberá planificar de otra manera todo el curso y sería cuestión de recuperar fechas y no de parar competiciones. Con eso, los equipos tendrán descanso una vez finalizada la temporada.

FIFA debe definir qué hacer con los cupos

Con el salto de 32 a 48 equipos tal como pasó con el Mundial de Selecciones, ahora se abrirá la posibilidad de que pueda haber más de dos equipos por país y cambiará la distribución de los cupos. De momento no está definido cómo será esa cuestión. Y otro deseo de FIFA, más lejano e improbable pero del que no claudica, es realizar el torneo cada dos años.

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En síntesis