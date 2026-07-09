¿Por qué no juega Antoine Griezmann en Francia vs. Marruecos por los Cuartos de Final del Mundial 2026?

Antoine Griezmann lleva casi dos años sin vestir la playera de la Selección de Francia, mientras transita su inicio en la MLS.

Francia y Marruecos protagonizan HOY jueves 9 de julio, desde las 14:00 horas (CDMX), el primer partido de los Cuartos de Final del Mundial 2026 en Boston. Los dirigidos por Didier Deschamps y Mohamed Ouahbi tienen el mismo objetivo: salir victoriosos del Gillette Stadium y esperar por España o Bélgica.

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Los europeos tienen a todos sus futbolistas a disposición y en perfecto estado físico. Los 26 jugadores convocados, incluyendo a Kylian Mbappé, están en condiciones para sumar los minutos necesarios en este encuentro. Por su parte, los africanos llegan con desgaste y con una baja importante: Ismael Saibari, goleador marroquí de torneo, arrastra una lesión desde el triunfo con Canadá.

Antoine Griezmann ya no está en la Selección de Francia

A pesar de las consultas de muchos aficionados durante este campeonato, vale la pena aclarar que Antoine Griezmann ya no pertenece a este equipo. El histórico jugador del Atlético Madrid decidió retirarse de la Selección de Francia en septiembre del 2024, dedicándose únicamente al futbol a nivel de clubes.

Antoine Griezmann ya dio sus primeros pasos en Estados Unidos (Getty Images)

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Actualmente está desempeñándose en el Orlando City de la Major League Soccer de Estados Unidos, realizando la pretemporada previa a la reanudación de la temporada 2026. Es la gran estrella de un equipo que busca competir a la par de su “clásico” en Florida: Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y Casemiro.

Primer gol de Antoine Griezmann en Orlando City

El pasado miércoles 8 de julio, Orlando City enfrentó a Tampa Bay Rowdies por un amistoso y lo venció 6-0. Antoine Griezmann participó activamente de la victoria: marcó un gol y dio una asistencia en el Inter&Co Stadium. Ya está listo para su debut oficial en la MLS, el 22 de este mes, contra San José Earthquakes.

En síntesis

Mundial 2026: Francia y Marruecos juegan los Cuartos de Final hoy a las 14:00.

Francia y Marruecos juegan los Cuartos de Final hoy a las 14:00. Antoine Griezmann: se retiró de la Selección de Francia en septiembre de 2024.

se retiró de la Selección de Francia en septiembre de 2024. Orlando City: actual equipo de Antoine Griezmann, donde anotó gol el 8 de julio.