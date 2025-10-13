El próximo lunes 3 de noviembre se dará inicio a una nueva edición del Mundial Sub-17, que se desarrollará en Qatar hasta el 27 del mismo mes. Si bien las presiones son menores, no deja de ser una torneo donde las naciones miden sus fuerzas de cara a la proyección de sus jóvenes jugadores. México también será parte del torneo.

Este torneo no será uno más en el Mundial de esta categoría. Lo novedoso de este torneo es que se adelanta al torneo de mayores en 2026 y tendrá 48 equipos por primera vez. Servirá como una prueba de lo que pasará en junio del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, lo que más sorprende es la irrisoria decisión de la FIFA para el futuro del torneo. Además de los 48 equipos, el torneo pasará a jugarse todos los años. Y lo que es más extraño aún, le dio a Qatar la organización de las próximas 5 ediciones, desde el 2025 al 2029 inclusive.

La explicación de la FIFA fue la siguiente: “La mayor frecuencia del torneo y el aumento del número de equipos capaces de clasificarse significa que más jóvenes talentos tienen la oportunidad de mostrar sus habilidades y competir contra los mejores del mundo en su categoría de edad con mayor frecuencia“.

Además, añadieron: “La ampliación del periodo de acogida permite a los países optimizar las instalaciones futbolísticas existentes y optimizar otras infraestructuras, como el transporte y el alojamiento. Este concepto permite que las estructuras organizativas se mantengan intactas de un torneo a otro, lo que permite a quienes trabajan en el torneo adquirir experiencia, maximizar la eficiencia y reducir costes, a la vez que garantiza una mejor ejecución año tras año“.

¿Qué dijo Gianni Infantino sobre la insólita decisión?

Gianni Infantino, el máximo mandamás del ente mundial, apoyó sin dudas esta decisión de manera pública: “Catar albergó la mejor Copa Mundial de la FIFA de la historia en 2022, dando la bienvenida al mundo a la primera Copa Mundial de la FIFA celebrada en un país árabe. Me complace enormemente que un torneo de la FIFA regrese allí, aprovechando las fantásticas instalaciones de las que disfrutaron algunos de los mejores futbolistas del mundo“.

Y agregó: “Qatar ya ha demostrado lo maravilloso que es como anfitrión de torneos, y sumado a su hospitalidad inigualable, la infraestructura y los estadios que ya posee pondrán a los mejores talentos del planeta en las mejores condiciones para competir“.

