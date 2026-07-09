Mientras Javier Aguirre ganaba 2,9 millones, el salario que percibiría Rafael Márquez en México

La Selección Mexicana presentó el miércoles a Rafa Márquez como el sucesor de Aguirre tras la participación de México en el Mundial 2026.

La etapa de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana llegó a su fin una vez concluido el Mundial 2026. Su salida ya estaba definida desde antes del inicio de la Copa del Mundo, como parte de un plan previamente establecido por la Federación Mexicana de Fútbol para darle continuidad a un proyecto con una nueva conducción.

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El elegido para tomar el mando fue Rafael Márquez, quien venía desempeñándose como auxiliar técnico de Aguirre. Si bien su nombramiento era un secreto a voces desde hacía varios meses, la Federación finalmente hizo oficial su presentación como nuevo entrenador del Tri para el próximo proceso mundialista.

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La intención de los dirigentes es mantener la base del proyecto que dejó buenas sensaciones durante el Mundial. Si bien México quedó eliminado en los octavos de final, el equipo compitió de igual a igual frente a Inglaterra y se despidió con una imagen positiva, algo que ahora Márquez buscará potenciar de cara a los próximos desafíos.

¿Cuánto ganaría Rafael Márquez en México?

De acuerdo con información publicada por TV Azteca, Javier Aguirre percibía un salario anual de 2,9 millones de dólares mientras estuvo al frente de la Selección Mexicana, un numero muy importante para el DT durante el tiempo que estuvo en el cargo.

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Por su parte, distintos reportes indican que Rafael Márquez firmará un contrato con una remuneración cercana a los 2,5 millones de dólares por temporada, una cifra ligeramente inferior a la de su antecesor.

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