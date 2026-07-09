Quién es el árbitro de Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

Conoce todo sobre el juez argentino que imparte justicia en el primer encuentro de los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Francia y Marruecos chocan por los cuartos de final del Mundial 2026 en un partido que puede llegar a ofrecer grandes emociones. Estos dos seleccionados fueron de los mejores en Qatar 2022 y ahora se enfrentan entre sí nuevamente por un lugar en las semifinales.

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El duelo se llevará a cabo en Boston y promete ser de máxima exigencia no solo para los futbolistas involucrados, sino también para el árbitro. El juez designado para Francia vs. Marruecos fue el argentino Facundo Tello y a continuación te contamos todo lo relevante sobre este silbante.

Facundo Tello: biografía, estilo y experiencia

Facundo Tello nació el 4 de mayo de 1982 (44 año) en la ciudad de Bahía Blanca. Dirige habitualmente en el futbol argentino y se ha consolidado como uno de los árbitros sudamericanos de mayor jerarquía internacional. Su designación para el choque de cuartos de final entre Francia y Marruecos en el Mundial 2026 confirma la confianza que le tiene la FIFA para manejar partidos de alta tensión y exposición mediática.

Es de perfil riguroso y sobrio, priorizando la fluidez, pero interviniendo con firmeza apenas sube la temperatura del encuentro. Desde 2019 que es internacional y no solo ya tiene experiencia en Mundiales tras haber sido elegido para Qatar 2022, sino que también dirigió importantes encuentros como la final de la Copa Libertadores 2024.

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Facundo Tello en el Mundial 2026 (Getty Images)

En la presente Copa del Mundo ya dirigió dos partidos: Canadá vs. Bosnia y Sudáfrica vs. Corea del Sur. Asimismo, en Qatar 2022 dirigió a Marruecos en la misma instancia que lo hará ahora: cuartos de final contra Portugal.

El día que Facundo Tello expulsó a 10 futbolistas

El Trofeo de Campeones 2022 entre Boca y Racing es, sin duda, el partido más explosivo de su carrera a nivel local. En aquella final, Tello expulsó a 10 jugadores y a un entrenador. El encuentro se salió de control tras un festejo provocador y terminó debiendo darse por finalizado antes de tiempo porque el Xeneize se quedó con solo seis hombres en cancha (por debajo del mínimo reglamentario de 7), dándole el título a Racing.

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Cuerpo arbitral completo de Francia vs. Marruecos

Árbitro principal : Facundo Tello (Argentina)

: Facundo Tello (Argentina) Asistente 1 : Juan Pablo Belatti (Argentina)

: Juan Pablo Belatti (Argentina) Asistente 2 : Gabriel Chade (Argentina)

: Gabriel Chade (Argentina) Cuarto árbitro : Darío Herrera (Argentina)

: Darío Herrera (Argentina) Asistente de reserva : Cristian Navarro (Argentina)

: Cristian Navarro (Argentina) VAR : Hernán Mastrangelo (Argentina)

: Hernán Mastrangelo (Argentina) AVAR : Leodan Gonzalez (Uruguay)

: Leodan Gonzalez (Uruguay) SVAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

En síntesis