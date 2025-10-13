El próximo lunes 3 de noviembre se dará inicio a una nueva edición del Mundial Sub-17, que se desarrollará en Qatar hasta el 27 del mismo mes. Si bien las presiones son menores, no deja de ser una torneo donde las naciones miden sus fuerzas de cara a la proyección de sus jóvenes jugadores. México también será parte del torneo.

En un torneo curioso, que contará con 48 equipos por primera vez, al igual que el de Mayores el año próximo y se empezará a jugar de manera anual, un dato más importante como insólito tiene que ver con ni más ni menos que las canchas que se utilizarán.

Y es que todos los partidos, a excepción de la Final, se llevarán a cabo en el complejo de Aspire Academy, que cuenta con hasta 9 campos de juego. Los 103 partidos del torneo se disputarán allí en prácticamente un mes. Esto además incluye la posibilidad de disputar varios partidos en simultáneo

El predio de Aspire Academy, con hasta 9 campos de juego. [Foto: Getty Images]

Y allí irá México. Gracias al Ranking FIFA, el Tri fue cabeza de serie y comparte el Grupo F junto a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza, un grupo no tan accesible en la previa. Cabe añadir que la Final se jugará en el Khalifa International Stadium, con capacidad para 45.000 espectadores.

En concreto, Aspire Academy es una academia de deportes con sede en Doha, la capital de Qatar. Fue fundada en 2004 con el objetivo de explorar y ayudar a desarrollar a los atletas cataríes, mientras que también les proporciona educación secundaria.

¿Cuándo debuta México en el Mundial Sub-17 en Qatar?

En el caso de la Selección Mexicana, tendrá su debut el martes 4 de noviembre, cuando desde las 7:00 horas (Ciudad de México) ante Corea del Sur en la Cancha 1 del ASPIRE Academy de la ciudad de Doha. Buscará iniciar con el pie derecho en una zona compleja.