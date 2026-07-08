Con varios favoritos ya eliminados y otros instalados en cuartos de final, el ranking FIFA tuvo modificaciones. Así quedó la clasificación actualizada.

El Mundial 2026 ya entra en su recta decisiva. Tras la disputa de los octavos de final, solo quedan siete partidos para conocer al nuevo campeón del torneo más importante del fútbol. La competencia ya tiene definidos a los ocho equipos que continúan en carrera por el título.

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Las selecciones que siguen con vida en la Copa del Mundo son Francia, Marruecos, Inglaterra, Noruega, España, Bélgica, Argentina y Suiza, todas con el objetivo de dar el último paso hacia la gloria y levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

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Uno de los equipos que se despidió del certamen fue México, que cayó por 3-2 ante Inglaterra en un partidazo correspondiente a los octavos de final. A pesar de la eliminación, el conjunto dirigido por Javier Aguirre dejó una muy buena imagen durante el torneo y estuvo muy cerca de meterse entre los ocho mejores del mundo.

El rendimiento de la Selección Mexicana también tuvo recompensa fuera de la cancha. Gracias a su destacada participación en el Mundial 2026, México escaló cuatro posiciones en el ranking FIFA y ahora ocupa el décimo lugar, consolidándose nuevamente entre las diez mejores selecciones del planeta.

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Argentina, por su parte, continúa como una de las potencias del futbol mundial tras su agónica clasificación frente a Egipto, mientras que Francia recuperó el primer puesto del ranking. España, Inglaterra y Marruecos también aparecen entre los seleccionados mejor ubicados luego de sus victorias en los octavos de final.

Top 10 del ranking FIFA tras los octavos de final del Mundial 2026

Francia – 1925.86 puntos Argentina – 1925.15 puntos España – 1912.34 puntos Inglaterra – 1871.39 puntos Brasil – 1804.92 puntos Marruecos – 1803.99 puntos Portugal – 1787.85 puntos Bélgica – 1778.36 puntos Países Bajos – 1775.54 puntos México – 1754.30 puntos (+4 posiciones)

En sintesis

Francia recuperó el primer puesto del ranking FIFA tras los octavos de final.

recuperó el del ranking FIFA tras los octavos de final. La Selección de México escaló cuatro posiciones para ubicarse en el décimo lugar mundial.

escaló cuatro posiciones para ubicarse en el mundial. El partido por la final del torneo se disputará el próximo 19 de julio.