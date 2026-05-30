Los Diablos Rojos se consagraron campeones del certamen internacional y accedieron a la gran cita mundialista del 2029.

Toluca se coronó campeón de la Concachampions 2026 tras vencer por 6-5 en los penales tras igualar 1-1 a Tigres UANL en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Los Diablos Rojos se desquitaron y volvieron a gritar campeón de la competencia internacional tras 23 años.

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Tras la conquista, los Escarlatas sumaron su tercera corona en la competición luego de las obtenidas en 1968 y 2003, alcanzando la líneas de Pumas UNAM, también de México, y Saprissa de Costa Rica. Sin embargo, el equipo recibió otro especial premio.

CR3ÍMOS Y SOMOS CAMPEONES 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/s06PioLAVo — Toluca FC (@TolucaFC) May 31, 2026

Y es que el cuadro rojo sacó boleto para el prestigioso Mundial de Clubes de 32 equipos, que será en 2029 tras la primera edición del 2026. El equipo al mando de Antonio Mohamed se suma a Cruz Azul tras haberse coronado la pasada edición del torneo de CONCACAF.

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Pero no queda ahí, y es que el conjunto mexicano también clasificó a la Copa Intercontinental 2026 de fin de año, donde se medirá ante los campeones continentales del presente curso. Y podría sumar hasta 3 títulos: Derby de las América, Challenger Cup y la propia Intercontinental ante PSG, el campeón de UEFA tras obtener también este fin de semana la Champions League.

Equipos clasificados al Mundial de Clubes 2029 hasta el momento

PSG (Francia)

Flamengo (Brasil)

Cruz Azul (México)

Pyramids FC (Egipto)

Mamelodi Sundowns (Sudáfrica)

Al-Ahli (Arabia Saudita)

Toluca (México)

En síntesis

Toluca campeón 2026: Venció 6-5 a Tigres en penales tras igualar 1-1.

Venció 6-5 a Tigres en penales tras igualar 1-1. Mundial de Clubes 2029: Toluca aseguró su boleto al torneo de 32 equipos.

Toluca aseguró su boleto al torneo de 32 equipos. Tres títulos internacionales: Sumó su tercera corona tras las obtenidas en 1968 y 2003.