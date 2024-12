El Club Deportivo Guadalajara es una de las instituciones más grandes de México gracias a su rica historia, sus logros y su tradición. ‘Chivas’, como es más popularmente conocido, es el segundo equipo más laureado del país, pero también un club que trasciende el deporte, transformándose en un ícono cultural que respeta las costumbres, la identidad y remarca su legado de puro mexicano.

El ‘Rebaño Sagrado’ cuenta con una de las aficiones más multitudinarias del futbol mexicano, con fanáticos dispersados a nivel mundial, es un equipo reconocido internacionalmente y uno de los más destacados cuando en el extranjero los simpatizantes de otros países asocian a la Liga MX.

Sin embargo, a pesar de representar un estandarte de México, Chivas no será partícipe del torneo que reunirá a los mejores equipos del mundo de la actualidad: el Súper Mundial de Clubes 2025, certamen donde se ausentará por no haber logrado obtener el pase necesario en las recientes competencias continentales.

El Guadalajara no jugará el próximo Mundial de Clubes dado que la condición para participar siendo equipo de CONCACAF, era ser uno de los últimos cuatro campeones de la Concachampions, competencia que Chivas no pudo conquistar en ese número de ediciones: no participó de la 2021, 2022 y 2023 y quedó eliminado en octavos en la 2024.

De ese modo, los equipos de Centro y Norteamérica que sí cumplieron con el requisito para clasificar han sido tres de la Liga MX y uno de la MLS. Monterrey (campeón en 2021), Seattle Sounders (campeón en 2022), Club León (campeón en 2023) y Pachuca (campeón en 2024), son los cuatro clasificados al Mundial de Clubes 2025 en las plazas de CONCACAF.

La ausencia de Chivas de Guadalajara evidencia los retos que enfrenta el equipo para recuperar su lugar en la élite internacional. Sus aficionados esperan que esta excepción sea una llamada de atención a la directiva para reforzar a la plantilla y aspirar nuevamente a competir en los escenarios más prestigiosos del plano mundial.