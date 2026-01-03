Es tendencia:
Boxeo

¿A qué hora es la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Tellez?

Revisa tu guía para no perderte la presentación de una de las campeonas más reconocidas.

Por Lucas Lescano

Amanda Serrano y Reina Tellez estarán frente a frente en Puerto Rico.
© CAPTURA DE PANTALLAAmanda Serrano y Reina Tellez estarán frente a frente en Puerto Rico.

El 2026 comenzará con una pelea muy esperada. Amanda Serrano pondrá en juego sus coronas AMB y OMB del peso mosca ante la joven Reina Tellez. En Puerto Rico, la experimentada buscará una victoria que le permita agrandar su legado dentro del deporte, por lo que se tratará de una contienda muy convocante que a continuación te contamos a qué hora está prevista.

Al realizarse en Centro América, el horario se acomoda de buena manera a lo habitual que se acostumbra a ver cuando las veladas son en Estados Unidos. En ese sentido, con una velada larga por delante, se imagina que el duelo más importante del día llegará bien entrada la noche, para que nadie se quede fuera de una fiesta que promete ser inolvidable.

Horario para la pelea de Amanda Serrano vs. Reina Tellez

En ese contexto, con el horario de inicio de la cartelera previsto para las 19:00hs del Centro de México, se espera que el combate estelar llegue para las 21:00hs de México, 22:00hs en Bogotá y medianoche de Buenos Aires. Sin embargo, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente con el resto de peleas que le darán forma a la jornada.

Toda la actividad del día podrá seguir de manera exclusiva mediante DAZN desde cualquier parte del mundo. Para aquellos que deseen acceder a la transmisión del evento, lo podrán hacer abonando una membresía de 10 o 20 dólares, dependiendo el plan por el que se opte.

Lucas Lescano
