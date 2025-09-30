¿A qué hora juegan México y España por el Mundial Sub 20 de la FIFA?

El Mundial Sub-20 en Chile comenzó este sábado 27 de septiembre. Después de los resultados de la primera jornada, esta segunda fecha es fundamental para muchas selecciones para intentar clasificar a los octavos de final. Tanto México como España se encuentran en esta situación.

La Selección Mexicana viene de igualar por 2-2 con Brasil en el debut por el Mundial Sub-20. El Tri empezó ganando el partido, luego la Canarinha se lo dio vuelta y finalmente el conjunto nacional consiguió empatarlo sobre el final.

Por su parte, España perdió por 2-0 con Marruecos en la primera jornada y se juega la vida en este partido del miércoles contra México. Recordemos que el Mundial Sub-20 se disputa en Chile y este encuentro se lleva a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El horario de México vs. España por el Mundial Sub-20

El partido entre México y España por la Fecha 2 del Mundial Sub-20 comienza este miércoles 1 de octubre a las 14:00hs (CDMX). Ninguno pudo ganar en el debut y buscarán sumar los 3 puntos en este partido.

México: 14:00hs

España: 22:00hs

Argentina: 17:00hs

Chile: 17:00hs

Estados Unidos (ET): 16:00hs

Colombia: 15:00hs

La situación del Grupo C

Si bien este partido es clave para ambas selecciones en busca de la clasificación a los octavos de final, todo se resolverá en la tercera jornada. Por lo pronto Marruecos se ubica líder tras el triunfo ante España y las cosas quedarán más claras una vez que finalice la segunda fecha.

Una victoria de la Selección Mexicana lo dejaría bien colocado pensando en la clasificación y dependería del resultado entre Marruecos y Brasil del otro partido para saber qué necesita para buscar su lugar en los octavos de final. En cambio España no puede permitirse otra derrota después de haber caído en el debut ante el conjunto africano.

