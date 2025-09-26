No caben dudas que la aparición de Gilberto Mora en el futbol mexicano es una de las más gratas de los últimos años. Con apenas 16 años, el joven volante de Xolos ya juega de manera habitual como titular en el primer equipo e incluso ya debutó en la Mayor de la Selección Mexicana.

Incluso, el jugador ya ganó el torneo más importante de selecciones de CONCACAF, la Copa Oro, por lo que de manera muy prematura el joven mexicano ha tachado objetivos y ha cumplido sueños que llegaron más pronto de lo esperado.

Ahora, el joven atacante nacido en 2008 tendrá la chance de seguir mostrando su potencia y será ni más ni menos que en el Mundial Sub-20, que iniciará este sábado 27 de septiembre en Chile. Pero, a este gran evento, hay que sumar un dato más.

El sitio All Futbol MX informó que el periodista británico Graeme Bailey informó que un gigante de Europa estaría tras los pasos del joven atacante y que lo observarán en el torneo internacional para poder pensar, por que no, en un futuro no muy lejano en su contratación.

Así lo informaron vía ‘X’: “ÚLTIMA HORA: El Manchester United asistirá al Mundial Sub-20 para seguir de cerca a Gilberto Mora, ¡Ya que está en el radar del club de la Premier League“. De esta forma, el torneo podría ser un ante y un después en la carrera del futbolista de la Jauría.

¿Cuándo y dónde debuta la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana debutará en el torneo juvenil el próximo domingo 28 de septiembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) ante la Selección Brasileña en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago, capital de Chile.