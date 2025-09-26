Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Mexicana

¡Lo siguen de cerca! Un gigante de Europa posará sus ojos en el Mundial Sub-20 y seguirá los pasos de Gilberto Mora

El joven jugador mexicano es seguido de cerca por un gigante de Europa y lo observarán en el Mundial Sub-20 en Chile.

Por Agustín Zabaleta

Gilberto Mora es seguido de cerca por un gigante de Europa y lo observarán en el Mundial Sub-20
© Getty ImagesGilberto Mora es seguido de cerca por un gigante de Europa y lo observarán en el Mundial Sub-20

No caben dudas que la aparición de Gilberto Mora en el futbol mexicano es una de las más gratas de los últimos años. Con apenas 16 años, el joven volante de Xolos ya juega de manera habitual como titular en el primer equipo e incluso ya debutó en la Mayor de la Selección Mexicana.

Sin Endrick, ni Estevao: los jugadores de Brasil de los que deberá cuidarse México Sub-20 en el debut del Mundial 2025

ver también

Sin Endrick, ni Estevao: los jugadores de Brasil de los que deberá cuidarse México Sub-20 en el debut del Mundial 2025

Incluso, el jugador ya ganó el torneo más importante de selecciones de CONCACAF, la Copa Oro, por lo que de manera muy prematura el joven mexicano ha tachado objetivos y ha cumplido sueños que llegaron más pronto de lo esperado.

Ahora, el joven atacante nacido en 2008 tendrá la chance de seguir mostrando su potencia y será ni más ni menos que en el Mundial Sub-20, que iniciará este sábado 27 de septiembre en Chile. Pero, a este gran evento, hay que sumar un dato más.

Publicidad
Tweet placeholder

El sitio All Futbol MX informó que el periodista británico Graeme Bailey informó que un gigante de Europa estaría tras los pasos del joven atacante y que lo observarán en el torneo internacional para poder pensar, por que no, en un futuro no muy lejano en su contratación.

Así lo informaron vía ‘X’: “ÚLTIMA HORA: El Manchester United asistirá al Mundial Sub-20 para seguir de cerca a Gilberto Mora, ¡Ya que está en el radar del club de la Premier League“. De esta forma, el torneo podría ser un ante y un después en la carrera del futbolista de la Jauría.

Publicidad
Escándalo en la previa del Mundial Sub-20: expulsan a dos futbolistas por indisciplina con cervezas

ver también

Escándalo en la previa del Mundial Sub-20: expulsan a dos futbolistas por indisciplina con cervezas

¿Cuándo y dónde debuta la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana debutará en el torneo juvenil el próximo domingo 28 de septiembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) ante la Selección Brasileña en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago, capital de Chile.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Leyenda de Manchester United confiesa que el alcohol casi le cuesta su vida
Futbol Internacional

Leyenda de Manchester United confiesa que el alcohol casi le cuesta su vida

¿Por qué no juega Matheus Cunha en Manchester United vs. Chelsea?
UEFA

¿Por qué no juega Matheus Cunha en Manchester United vs. Chelsea?

Las alineaciones de Manchester United vs. Chelsea por la Premier League
UEFA

Las alineaciones de Manchester United vs. Chelsea por la Premier League

¿Estará ante Santos? La palabra de Tato Noriega sobre la situación de Sergio Canales
Rayados de Monterrey

¿Estará ante Santos? La palabra de Tato Noriega sobre la situación de Sergio Canales

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo