Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub-20

Así quedó la clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025

Hoy se definieron los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025

Por Marilyn Rebollo

Listos lo octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025
© @FIFAWorldCupListos lo octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025

Este domingo terminaron de disputarse los últimos partidos de la fase de grupos del Mundial Sub 20, donde México consiguió un lugar. Sin embargo, hay otras 15 selecciones que están contempladas y de donde saldrá el próximo campeón del mundo en la categoría. Es por ello que la FIFA ya confirmó a cada uno de los conjuntos y con quiénes se enfrentarán.

Publicidad
Cambia de horario el México vs Chile de los octavos de final en el Mundial Sub 20

ver también

Cambia de horario el México vs Chile de los octavos de final en el Mundial Sub 20

¿Qué equipos clasificaron a octavos del Mundial Sub 20?

Del Grupo A lo equipos que clasificaron fueron Japón que quedó en primer lugar con 9 unidades; así como Chile, el anfitrión que sumó 3 puntos siendo el segundo puesto. Del Grupo B avanzaron Ucrania con 7 unidades, Paraguay con 4 puntos en la tabla y Corea del Sur con la misma cantidad.

En el Grupo C hubo también tres clasificados que fue Marruecos con 6 puntos; México con 5 unidades y España como mejor tercer lugar con 4 puntos. Del Grupo D llegaron Argentina e Italia con 9 y 4 puntos respectivamente. En el Grupo E Estados Unidos, Sudáfrica y Francia, los tres conjunto con 6 unidades cada uno.

Finalmente del Grupo F Colombia y Noruega con 5 puntos y Nigeria con 4 unidades.

¿Cómo quedan los partidos de octavos?

  • Ucrania vs España
  • Chile vs México
  • Colombia vs Sudáfrica
  • Argentina vs Nigeria
  • Paraguay vs Noruega
  • Japón vs Francia
  • Estados Unidos vs Italia
  • Marruecos vs Corea del Sur
Publicidad
Los 16 clasificados a los octavos de final del Mundial Sub 20 (FIFA World Cup)

Los 16 clasificados a los octavos de final del Mundial Sub 20 (FIFA World Cup)

marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
¿Por qué no juegan Sergio Canales y Anthony Martial en Rayados de Monterrey vs. Xolos?
Liga MX

¿Por qué no juegan Sergio Canales y Anthony Martial en Rayados de Monterrey vs. Xolos?

Las alineaciones de Xolos y Rayados para el partido de hoy
Liga MX

Las alineaciones de Xolos y Rayados para el partido de hoy

¿Es André Jardine la opción que podría buscar Brasil Sub 20?
Liga MX

¿Es André Jardine la opción que podría buscar Brasil Sub 20?

¿Por qué no juega Aaron Ramsey en Pumas UNAM vs. Chivas por la Jornada 12 del Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Aaron Ramsey en Pumas UNAM vs. Chivas por la Jornada 12 del Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo