Este domingo terminaron de disputarse los últimos partidos de la fase de grupos del Mundial Sub 20, donde México consiguió un lugar. Sin embargo, hay otras 15 selecciones que están contempladas y de donde saldrá el próximo campeón del mundo en la categoría. Es por ello que la FIFA ya confirmó a cada uno de los conjuntos y con quiénes se enfrentarán.

Publicidad

Publicidad

ver también Cambia de horario el México vs Chile de los octavos de final en el Mundial Sub 20

¿Qué equipos clasificaron a octavos del Mundial Sub 20?

Del Grupo A lo equipos que clasificaron fueron Japón que quedó en primer lugar con 9 unidades; así como Chile, el anfitrión que sumó 3 puntos siendo el segundo puesto. Del Grupo B avanzaron Ucrania con 7 unidades, Paraguay con 4 puntos en la tabla y Corea del Sur con la misma cantidad.

En el Grupo C hubo también tres clasificados que fue Marruecos con 6 puntos; México con 5 unidades y España como mejor tercer lugar con 4 puntos. Del Grupo D llegaron Argentina e Italia con 9 y 4 puntos respectivamente. En el Grupo E Estados Unidos, Sudáfrica y Francia, los tres conjunto con 6 unidades cada uno.

Finalmente del Grupo F Colombia y Noruega con 5 puntos y Nigeria con 4 unidades.

¿Cómo quedan los partidos de octavos?

Ucrania vs España

Chile vs México

Colombia vs Sudáfrica

Argentina vs Nigeria

Paraguay vs Noruega

Japón vs Francia

Estados Unidos vs Italia

Marruecos vs Corea del Sur

Publicidad

Publicidad