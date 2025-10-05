Después de que la Selección Mexicana Sub 20 consiguiera su pase a los Octavos de Final del Mundial en esta categoría se supo que su rival a enfrentar sería Chile, los anfitriones de esta Copa del Mundo. Sin embargo, en un inicio se mencionó que sería ese el horario que manejarían porque ya estaba estipulado, por lo que el encuentro se disputaría a las 13:30 horas del centro de México.

Pero hubo cambios de último momento y de acuerdo con Futbol Picante de ESPN, el horario que ya tenían pactado será modificado y ahora el equipo de Eduardo Arce tendrá que recorrer algunas horas su partido ante esta escuadra. La fuente revela que será a la 17:00 horas del centro de México, es decir, igual que las otras llaves.

Hasta el momento no se ha dado a conocer por qué se tomó la decisión de cambiar el horario y de que se jugara a la misma hora que lo demás conjuntos, pero tomando en cuenta que es un duelo importante para ambas selecciones y que ha tenido impacto mediático se tomó la decisión de que así fuera y más personas puedan verlo.

Hay que recordar que este partido se llevará a cabo el próximo martes 7 de octubre, en esta ocasión a las 17:00 horas del centro de México en el Estadio Díaz Figueroa Brander. En nuestro país se podrá ver mediante TUDN en televisión abierta en el Canal Nu9ve y a través de su plataforma de streaming en ViX Premium.