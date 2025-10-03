Llegó la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 en Chile y todos los equipos buscarán dar lo mejor para poder seguir en competencia. En el caso del Grupo B, Ucrania, Paraguay, Panamá y Corea del Sur tienen chances de clasificar a la siguiente fase.
Definición en vivo de la tabla de posiciones del Grupo B del Mundial Sub-20 2025
La resolución minuto a minuto del Grupo B del torneo internacional organizado por FIFA y que todos quieren seguir participando.
¡UCRANIA TIENE EQUIPO CONFIRMADO!
Los 11 elegidos por Dmitri Mikhailenko para enfrentar a Paraguay:
- Vladyslav Krapyvtsov
- Oleksiy Gusev
- Maksym Melnychenko
- Vladyslav Kysil
- Kyrylo Digtyar
- Vitalii Katrych
- Artur Shakh
- Daniil Vashchenko
- Danylo Krevsun
- Kristian Shevchenko
- Oleksandr Pyshchur
¡LA FIFA YA PALPITA EL DUELO ENTRE LÍDERES!
El ente madre del futbol mundial ya vive lo que será el duelo entre los dos líderes de la zona, Ucrania y Paraguay. Además ambos están empatados en todo, misma diferencia goles, mismos goles a favor y mismos goles en contra.
¡BIENVENIDOS A LA DEFINICIÓN DEL GRUPO B DEL MUNDIAL SUB-20!
Inicia la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 en Chile, donde los cuatro participantes del Grupo B buscarán el pasaje a la siguiente ronda. Ucrania y Paraguay son las que mejor posicionadas están y se enfrentarán entre si, mientras que Panamá y Corea del Sur necesitan ganar para poder tener una mínima esperanza de avanzar como segundo como unos de los mejores terceros.