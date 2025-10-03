Definición en vivo de la tabla de posiciones del Grupo B del Mundial Sub-20 2025

13:00hs ¡BIENVENIDOS A LA DEFINICIÓN DEL GRUPO B DEL MUNDIAL SUB-20!

Inicia la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 en Chile, donde los cuatro participantes del Grupo B buscarán el pasaje a la siguiente ronda. Ucrania y Paraguay son las que mejor posicionadas están y se enfrentarán entre si, mientras que Panamá y Corea del Sur necesitan ganar para poder tener una mínima esperanza de avanzar como segundo como unos de los mejores terceros.