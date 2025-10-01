En la zona más pareja y difícil de la fase de gupos, la Selección Mexicana logró llegar con chances a la última jornada de esta primera ronda. La escuadra nacional juvenil aún no pudo ganar en este Mundial Sub-20 2025, pero tuvo dos buenas actuaciones que le permitieron sumar puntos y soñar con meterse en los octavos de final del torneo.

En este comienzo de la competencia intercontinental, México ha cosechado dos empates por símil resultado: igualó 2-2 con Brasil en el estreno (goles de Alexei Domínguez y Diego Ochoa) y luego empató 2-2 con España en su siguiente encuentro (doblete de Gilberto Mora). De este modo, consiguió alcanzar la definición ubicado como escolta.

Tras las dos primeras fechas, el Grupo C tiene un sólo clasificado hasta ahora: Marruecos. El conjunto africano ganó sus dos primeros juegos (todavía no enfrentó a México) y gracias a eso sacó su pasaje a la siguiente instancia. Por su parte, el ‘Tri’, España y Brasil definirán este sábado quién ocupará el segundo puesto para seguir en carrera.

Lejos de ser una mala noticia, el buen transitar de los ‘Leones’ cae como anillo al dedo a la selección nacional: los africanos tomarían una decisión que acercaría al ‘Tri’ a los octavos de final de este Mundial Sub-20. México cerrará su participación en la fase de grupos midiéndose precisamente ante el líder, pero podría tener una ventaja inesperada.

Es que luego de haber jugado sus dos primeros partidos con la misma alineación, el entrenador marroquí le dará descanso a sus titulares ante México. Al disputarse los encuentros cada tres días, si repitiese el once inicial nuevamente, sus futbolistas más importantes llegarían cansados al duelo de octavos de final, al que ya están calificados con anticipación.

México enfrentará a Marruecos el sábado en Chile.

Ganando, empatando o perdiendo, la ecuación no cambia para el rival de la Selección Mexicana: Marruecos ya se aseguró el primer lugar y ‘no se juega mucho’ este sábado, en la jornada 3 del Grupo C. Por ese motivo, utilizará a su “equipo B”, con jugadores menos reconocidos y que no han sumado tantos minutos en el torneo hasta ahora.

Bajo estas circunstancias, si bien México enfrentará al puntero de su zona, se verá las caras ante una alineación alternativa, por lo cual tendrá más posibilidades de imponerse y clasificar a la próxima fase del Mundial Sub-20. Si supo competir de igual a igual contra los titulares de Brasil y España, no debería tener problema en ser superior a los ‘suplentes’ de Marruecos.