Thomas Christiansen, técnico de Panamá, sobre el caso de Adalberto Carrasquilla:” No es fácil…”

Panamá le ganó por 3-2 a Guatemala este jueves por las Eliminatorias Concacaf y se dio la oportunidad de llegar con posibilidades de clasificar al Mundial 2026 en la última jornada. En este partido estuvo presente Adalberto Carrasquilla, una de las figuras de Pumas UNAM.

Adalberto Carrasquilla está envuelto en una polémica desde hace días después de lo ocurrido en el juego entre Pumas y Cruz Azul del sábado pasado en el que Kevin Mier, portero de La Máquina, terminó sufriendo la fractura de la tibia de la pierna derecha tras una acción con el centrocampista panameño.

El futbolista de Pumas pidió disculpas y manifestó no haber tenido malas intenciones. Sin embargo, muchos repudiaron a Adalberto Carrasquilla y la historia trascendió países al punto de que la afición de Guatemala le gritó “asesino” en reiteradas ocasiones al centrocampista durante el partido.

En este sentido, Thomas Christiansen, entrenador de Panamá, defendió a su jugador: “Le dije que estuviera tranquilo. Leí declaraciones, no sé si fue del presidente o del técnico de Cruz Azul, que son cosas que pasan en el futbol. Y es así, pero claro, su partido no fue el mejor”.

Adalberto Carrasquilla en Panamá ante Guatemala (@fepafut)

“Pero tampoco es fácil que todo el estadio y durante el partido te llamen ‘asesino’ en tantas ocasiones… La verdad es que me sabe mal por él y que el árbitro no haya intervenido para frenar estos cánticos. Pero estamos al margen de estas situaciones”, continuó el técnico en conferencia de prensa.

“Coco pues ha intentado hacer lo mejor posible para el equipo. Este tema no le afecta porque ya pasó y sabe que es parte del futbol“, concluyó Thomas Christiansen acerca del caso de Adalberto Carrasquilla y la polémica por la lesión de Kevin Mier.

¿Adalberto Carrasquilla será sancionado?

De momento es apresurado decir si será o no suspendido el futbolista. Este jueves la directiva de Cruz Azul se reunió con la FMF con la intención de pedir la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla, pero Pumas también tendrá su oportunidad de presentar una defensa y finalmente la Comisión Disciplinaria analizará todos los detalles para luego tomar una decisión.

