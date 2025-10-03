¿Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde contra Ucrania en el Mundial Sub-20 2025?

El Mundial Sub-20 comienza a definir sus clasificados a los octavos de final. Este viernes 3 de octubre continúa la competencia con la última jornada de la Fase de Grupos y Paraguay será uno de los animadores del día. En ese sentido, a continuación te contamos cómo se presenta el panorama de la Albirroja pensando en su posibilidad de meterse entre los 16 mejores de la competencia.

Las posibilidades de Paraguay en el Mundial Sub-20

Para empezar, hay que decir que Paraguay es escolta del Grupo B con cuatro puntos, los mismos que el líder Ucrania que tiene mejor diferencia de gol para poder ocupar la cima. En la misma zona están Panamá y Corea del Sur, quienes suman una sola unidad.

Paraguay se medirá con Ucrania desde las 14:00hs del Centro de México, lo que significa que un empate los clasifica de manera automática y ni hablar en caso de que los sudamericanos consigan la victoria. En caso de una derrota, habría que esperar al final del encuentre entre panameños y surcoreanos (se disputa en simultáneo), para ver que no exista un ganador que complique las cosas.

De todas maneras, los cuatro mejores terceros de la competencia también clasifican a octavos de final, lo que deja a los paraguayos en una situación muy favorable independientemente del resultado que obtenga en su último compromiso. En caso de que termine derrotado y exista un ganador en el otro partido del grupo, debería esperar a que se defina la competencia en su totalidad para ver si está entre uno de esos cuatro mejores.

Con todos los condimentos sobre la mesa, el escenario luce muy favorable para que se concrete la clasificación de Paraguay a la siguiente instancia. Los jóvenes de la Albirroja han sido una grata sorpresa en la competición para su país y no querrán que se les escape sobre el final el gran trabajo hecho hasta la fecha.