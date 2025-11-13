Adalberto Carrasquilla no está transitando precisamente los días más tranquilos de su carrera deportiva. El volante viene de ser el foco de las críticas por haber lesionado al portero Kevin Mier el finde pasado, en el último juego del campeonato entre Cruz Azul y Pumas; pero no conforme con eso, terminó la semana envuelto en un nuevo episodio polémico pero a nivel selección.

En esta oportunidad, el mediocampista había dejado CU para participar de la doble jornada de partidos con la escuadra de su país, pero aquí también protagonizó un capítulo similar: ‘Coco’ no pudo contenerse y casi quiebra a un rival en el juego de hoy entre Panamá y Guatemala, disputado en horas de la noche, en el Estadio Manuel Felipe Carrera de la capital guatemalteca.

Durante el desarrollo del partido de Eliminatorias CONCACAF, Adalberto Carrasquilla recibió un pisotón de José Rosales, y al querer devolvérsela estuvo cerca de fracturarlo. El jugador que representa a los Pumas y a la Selección de Panamá tiene un temperamento fuerte, no pudo tolerar la infracción y quiso desquitarse, pero para su fortuna y la de su oponente no terminó lesionándolo, teniendo más fortuna que Kevin Mier.

Al igual que en el encuentro de la jornada pasada de Liga MX entre Cruz Azul y Pumas, Carrasquilla salió ileso: ni antes ni ahora recibió la tarjeta roja por sus infracciones bruscas sobre su par de contrincantes, antes con el agravante del impacto en la pierna y la lesión (pero sin intención) y ahora con la intención de ‘vengarse’ (pero sin el impacto ni la lesión). En este caso, el árbitro mexicano César Ramos, a cargo del choque entre Panamá y Guatemala, fue destrozado por los televidentes y espectadores por no sancionar la jugada.

Además, tal como tuvo fortuna de sucederle también en el compromiso anterior, el volante obtuvo el mismo resultado positivo: su equipo se impuso por 3-2 otra vez y él salió de cambio por cansancio y no tuvo que dejar el campo por una penalización arbitral ni castigo por su accionar contra Rosales. Así, redondeó otra noche con balance favorable, aunque los fanáticos lo liquidaron con todas sus energías en todas las redes sociales.

Como este jueves no había demasiadas propuestas para sintonizar en la TV, los futboleros mexicanos estaban siguiendo el encuentro entre Panamá y Guatemala, y de inmediato saltaron al ver la jugada. Las reacciones de los usuarios contra Carrasquilla fueron de lo más hostil y no tuvieron tolerancia con el mediocentro, sobre todo por lo reciente y lo pegado de una infracción y otra, de un partido al siguiente. El ‘efecto Mier’ vuelve a castigar al futbolista de Pumas, que no se está haciendo querer en México.

En síntesis: