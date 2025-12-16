Robert Morales tuvo la mala fortuna de no poder ser parte de la revancha de la final del Torneo Apertura, donde Toluca terminó consagrándose campeón. La expulsión en la ida lo dejó afuera de la vuelta, y acabó observando de afuera la definición del título. Sin embargo, sus compañeros pudieron suplir su baja y alcanzar la gloria en el Nemesio Diez.

En los últimos tiempos, el paraguayo formó parte del grupo de cuestionados por la afición de los ‘Diablos Rojos’, sobre todo por su baja producción goleadora. Si bien no es su principal rol en el campo, dado que suele tocarle jugar de segundo punta, algunas ocasiones claras falladas lo pusieron bajo la lupa. Así, su continuidad más allá del título es una incógnita.

En este contexto, el representante del delantero rompió el silencio y platicó largo y tendido sobre las posibilidades que tiene el atacante de Toluca para el 2026. En conversación con el programa radial VS Sports de Paraguay, Elvio Rojas, agente de Robert Morales, se explayó respecto al futuro del futbolista escarlata.

Robert Morales evalúa si seguir o no en Toluca un año más [Foto: Getty]

La actualidad de Robert Morales, según su agente:

Elvio Rojas fue muy elogioso con su representado por el momento que transita. “Robert está en su mejor versión, está muy bien, lo que él necesitaba simplemente era tener esa continuidad de jugar 90 minutos todos los partidos. Como el plantel es muy rico en cuanto a jugadores, cuando le tocaba jugar con dos delanteros iba de arranque, después con un delantero entraba en el segundo tiempo”, explicó en la entrevista.

A modo de balance colectivo pero también individual, el representante incluyó a Morales como protagonista en la exitosa temporada de Toluca en el futbol mexicano. “Ganaron 4 de los 5 títulos de este año y en la Leagues Cup quedaron afuera por penales, él está feliz por este presente“, apuntó, escapando a los minutos que en realidad querría tener el delantero.

Robert Morales no descarta quedarse en Toluca, según su agente:

Si bien aseguró que tiene la opción de emigrar, Elvio Rojas adelantó que el paraguayo no vería con malos ojos seguir uno año más en México. “Estamos ahí con posibilidades de ver algún cambio para tener 90 minutos todos los partidos, pero igual seduce mucho quedarse en Toluca. Ellos están clasificados a la Concachampions, que te da el lugar para ir a jugar el Mundial de Clubes, y seduce…”, manifestó recordando la doble competencia que se le viene a los Diablos Rojos.

En esa misma línea, señaló que el cambio en la reglamentación para el 2026 podría ayudar a Morales a tener mayor continuidad en el elenco escarlata. “Como es año de Mundial, en la Liga MX va a haber posibilidades de jugar con nueve extranjeros en cancha, y ahí tendría también muchas más chances de jugar todos los partidos. La Liga brindará esa chance porque los seleccionados van a encerrarse y prepararse desde temprano para que estén listos para el Mundial”, agregó el agente, que no dio nada de baja.

Las ofertas que tiene hoy Robert Morales, según su gente:

En la conclusión de la plática, el representante confesó que “un club de Brasil no-tradicional pero que terminó en los primeros puestos” está interesado en el delantero. Así, el jugador de Toluca analiza la chance de irse a jugar al exterior si ese interés se vuelca en una oferta que le sirva al club mexicano para hacer caja en invierno.

“Podría ser. Hoy estamos teniendo conversaciones, hay un equipo que el año pasado ya lo quiso y que no se pudo llegar a los números, pero veremos esta vez. Es un equipo que este año está en clasificación directa a Copa Libertadores. Ellos van a tener triple competencia. Si vuelven con el interés y llegan con los números, podría ser muy interesante“, se sinceró Rojas en la charla. El equipo podría ser Fluminense, que disputará la CONMEBOL Libertadores en 2026, copa que ganó hace tres años. Serán días claves para la definición del futuro del paraguayo. ¿Se queda o se marcha?

