En los últimos días los ojos se centraron en el Mundial Sub 20 después de que la Selección Mexicana sorprendiera con su pase de la fase de grupos superando a conjuntos como España y Brasil. Esto les dio la clasificación a Octavos de Final donde eliminaron a Chile, quienes eran los anfitriones del torneo. De ahí, la escuadra dirigida por Eduardo Arce se coló hasta los Cuartos de Final donde tendrán que pelear su lugar para pasar a las Semifinales ante Argentina, por lo que el papel que tenga el equipo Tricolor será clave.

Desde luego que en estos torneos están los visores del futbol europeo, ya que encuentran a jóvenes que tienen mucho potencial como lo hemos estado viendo con el conjunto mexicano. Ante ello, se han mencionado nombres como el de Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel como algunos de los futbolistas que estarían emigrando al Viejo Continente después de su participación en el Mundial Sub 20 con la idea de que lleven un proceso muy diferente y puedan desarrollarse de mejor manera, aunque en algunos de ellos hay limitantes de edad que tienen que respetar.

Interés por Diego Ochoa tras el Mundial Sub 20

A esta lista se suma un elemento más que llama la atención y es que de acuerdo con Martín del Palacio, hay una muy buena fuente que le asegura que Diego Ochoa es uno de los jugadores que ha sido más seguido por los scouts europeos en esta competencia, lo mejor es que no sólo es un conjunto que está buscando un proceso con el futbolista, sino que es un equipo que está jugando Champions League y eso podría hacer que la oferta sea muy buena y que al término del Mundial FC Juárez le permita irse.

De acuerdo con uno de estos scouts, según la fuente, ha revelado que la manera en la que juega les recuerda mucho a como lo hacía en su momento Rafael Márquez, por lo que ahora lo están siguiendo más de cerca para analizar cada una de sus cualidades: “lo tiene todo, físico, timing, salida”, así lo menciona. El ideal es que el futbolista en este proceso pueda alcanzar todo su potencial y de esa manera darle la oportunidad de que tenga un crecimiento total para su mejora en caso de que se le presente una oferta.

La nueva oportunidad para que este elemento esté en el radar de la escuadra de un equipo de este calibre, depende mucho de lo que se vea en el cierre del torneo y desde luego la calidad que muestre al medirse ante rivales de alta jerarquía en estancias como unos cuartos de final ante la Albiceleste. El tema emocional pegará mucho en ese encuentro por lo que un posible avance a la siguiente ronda de la mejor manera podría abrirle las puertas de manera inmediata.