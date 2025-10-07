El Estadio Elías Figueroa Brander será el recinto anfitrión de un encuentro clave en la continuidad de los octavos del Mundial Sub-20 2025: en un enfrentamiento que cruza historia, rivalidad y tradición, se verán las caras las selecciones juveniles de México y Chile, por un lugar entre los ocho mejores de la competencia intercontinental de la FIFA.

La Selección Mexicana llega a este compromiso luego de terminar en el 2° lugar del Grupo C, donde el ‘Tri’ cosechó 5 puntos producto de un triunfo (por 1-0 ante Marruecos) y dos empates (por 2-2 ante Brasil y por 2-2 ante España) en sus tres presentaciones iniciales.

Por su parte, la Selección Chilena arriba a esta instancia tras terminar en la 2° colocación del Grupo A, donde la ‘Roja’ obtuvo tan sólo 3 unidades al conseguir una victoria (por 2-1 ante Nueva Zelanda) y dos derrotas (por 2-0 ante Japón y por 2-1 ante Egipto) en tres partidos.

Será un compromiso muy especial por los contrincantes que se miden esta tarde: México, uno de los conjuntos con mejores promesas de la competencia, buscará ser noticia y eliminar del torneo al dueño de casa, Chile, anfitrión de esta edición del Mundial Sub-20, de discreta fase de grupos. ¿Le dará el ‘Tri’ el golpe de nocáut?

El encuentro México vs. Chile se llevará a cabo HOY martes 7 de octubre, en la ciudad de Valparaíso, a partir de las 17.00 horas del Centro de México, por los octavos de final de este Mundial Sub-20 2025. El encuentro contará con la transmisión de las pantallas de TUDN, Nu9ve y ViX Premium, pero también podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip.