Mundial Sub 20

Sigue EN VIVO México vs. Chile: minuto a minuto del partido por el Mundial Sub-20 2025

En esta nota, sigue al instante todas las acciones del encuentro decisivo de octavos de final entre el 'Tri' y la 'Roja'.

Por Martín Zajic

México sueña con los cuartos de final.
México sueña con los cuartos de final.

El Estadio Elías Figueroa Brander será el recinto anfitrión de un encuentro clave en la continuidad de los octavos del Mundial Sub-20 2025: en un enfrentamiento que cruza historia, rivalidad y tradición, se verán las caras las selecciones juveniles de México y Chile, por un lugar entre los ocho mejores de la competencia intercontinental de la FIFA.

La Selección Mexicana llega a este compromiso luego de terminar en el 2° lugar del Grupo C, donde el ‘Tri’ cosechó 5 puntos producto de un triunfo (por 1-0 ante Marruecos) y dos empates (por 2-2 ante Brasil y por 2-2 ante España) en sus tres presentaciones iniciales.

Por su parte, la Selección Chilena arriba a esta instancia tras terminar en la 2° colocación del Grupo A, donde la ‘Roja’ obtuvo tan sólo 3 unidades al conseguir una victoria (por 2-1 ante Nueva Zelanda) y dos derrotas (por 2-0 ante Japón y por 2-1 ante Egipto) en tres partidos.

Qué pasa si México pierde, empata o gana con Chile por los octavos de final del Mundial Sub-20 2025

Qué pasa si México pierde, empata o gana con Chile por los octavos de final del Mundial Sub-20 2025

Será un compromiso muy especial por los contrincantes que se miden esta tarde: México, uno de los conjuntos con mejores promesas de la competencia, buscará ser noticia y eliminar del torneo al dueño de casa, Chile, anfitrión de esta edición del Mundial Sub-20, de discreta fase de grupos. ¿Le dará el ‘Tri’ el golpe de nocáut?

El encuentro México vs. Chile se llevará a cabo HOY martes 7 de octubre, en la ciudad de Valparaíso, a partir de las 17.00 horas del Centro de México, por los octavos de final de este Mundial Sub-20 2025. El encuentro contará con la transmisión de las pantallas de TUDN, Nu9ve y ViX Premium, pero también podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip.

Gilberto Mora rompió un récord de Lamine Yamal en el Mundial Sub-20 y es tendencia: “Marcará época”

Gilberto Mora rompió un récord de Lamine Yamal en el Mundial Sub-20 y es tendencia: “Marcará época”

¡Alineación confirmada de México!

Estos son los once elegidos por Eduardo Arce para enfrentar a la 'Roja' esta tarde:

  • Emmanuel Ochoa.
  • Everaldo López.
  • Rodrigo Pachuca.
  • Diego Ochoa.
  • Diego Sánchez.
  • Íker Fimbres.
  • Alexei Domínguez.
  • Elías Montiel.
  • Gilberto Mora.
  • Obed Vargas.
  • Tahiel Jiménez.

El árbitro asignado para México vs. Chile

El encuentro de octavos de final tendrá un juez principal muy particular: será el portugués João Pedro Silva Pinheiro, de apenas 37 años de edad. Es árbitro internacional FIFA desde 2016, y considerado uno de los más serios de su país. Será su tercer partido dirigido en este Mundial Sub-20.

¡Alineación confirmada de Chile!

Estos son los once elegidos por Nicolás Córdova para enfrentar al 'Tri' en Valparaíso:

  • Sebastián Mella.
  • Felipe Faúndez.
  • Ian Garguez.
  • Nicolás Suárez.
  • Patricio Romero.
  • Milovan Celis.
  • Javier Cárcamo.
  • Agustín Arce.
  • Lautaro Millán.
  • Juan Francisco Rossel.
  • Vicente Álvarez.

¡FIFA palpita un duelo clave para México!

La Casa Madre del futbol mundial comenzó a vivir la antesala del partido entre México y Chile, y compartió una imagen acompañando al 'Tri' que buscará meterse entre los ocho mejores seleccionados del planeta en la categoría.

¡SE VIENE MÉXICO VS. CHILE!

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre México y Chile, por los octavos de final del Mundial Sub-20 2025. ¡El 'Tri' contra el anfitrión, cara a cara!

