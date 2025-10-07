El Mundial Sub-20 2025 ha tenido el privilegio que no tuvieron otras ediciones, y ha podido acaparar una inmensa cantidad de talentos, que afortunadamente fueron cedidos por sus equipos. Si bien participan un sinfín de jóvenes futbolistas de gran proyección, ninguno se llevó tanto los focos como Gilberto Mora, el ‘crack’ de la Selección Mexicana.

Jugadores con talento y técnica hay por doquier en esta competencia; sin embargo, el futbolista de los Xolos se destaca por su sorprendente madurez para su corta edad. Con apenas 16 años, tiene una inteligencia para desempeñarse y manejarse dentro y fuera del campo, una visión de juego y una sabiduría poco común para su juventud.

En este certamen, Gilberto Mora ha participado en goles en todos los partidos: dio una asistencia ante Brasil, convirtió un doblete ante España y también marcó el tanto del triunfo ante Marruecos y de la clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-20. Pero no solo las estadísticas sino la estética para flotar en el terreno son lo que lo ha puesto en el radar de todos.

Gilberto Mora da que hablar dentro y fuera de México [Foto: Getty]

Actualmente, el tuxtleco con prometedor futuro posee un vínculo muy particular en su equipo, los Xolos de Tijuana: de acuerdo a los reportes de Ámbito Financiero y Diario Olé, percibe aproximadamente 2,4 millones de pesos mexicanos anuales, un equivalente a poco más de 130 mil dólares de salario por temporada.

Es cierto que estas cifras son impactantes y parecen anormales para un futbolista que ha demostrado tanto en su corta trayectoria en Primera División. Sin embargo, hay que contemplar que se trata solo de su primer contrato y que se está negociando una extensión y mejora considerable, que harán elevar esos números de manera abultada, a falta de detalles finales para cerrar el acuerdo entre club y agente del jugador.

Hasta el momento, jamás se ha filtrado el valor de la cláusula de salida vigente de Gilberto Mora, con la intención de preservar no solo la integridad del joven futbolista sino también para cuidar los intereses de Xolos, que no quiere perder tan pronto a su joya. Ahora bien, en la prensa mexicana ya se habla de un deseo de elevar la misma a ¡más de 30 millones de dólares!

Al nacido en Chiapas le queda un año más de contrato en Tijuana, y por ello se acelera para firmar cuanto antes la renovación. Lo cierto es que, por la normativa actual, de todos modos, el crack de Xolos y la Selección Mexicana no puede ser transferido al exterior hasta octubre del 2026, ya que debe tener 18 años para poder hacerlo (este 14 de octubre recién cumple los 17). Aún habrá tiempo para disfrutarlo en la Liga MX.