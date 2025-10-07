El Mundial Sub-20 2025 ha dejado en evidencia una nueva generación de futbolistas con deslumbrante talento. Muchos ya brillan en ligas importantes y otros están dando sus primeros pasos, pero todos comparten una ambición feroz y un nivel competitivo que ilusiona con el futuro del fútbol a nivel global. Este torneo no solo es una vitrina, sino también una antesala del recambio generacional que se avecina en las grandes selecciones.

En los partidos, suelen salir en la foto los goleadores, que son los que firman su nombre en el marcador del juego. Sin embargo, es momento de darle lugar a los “protagonistas silenciosos” de las conquistas: los asistidores. No es sencillo estar en el lugar justo y en el momento justo, ni dejar al definidor de cara al gol con todas las facilidades.

En las primeras semanas de esta competición, varios juveniles se han destacado en este aspecto, que tiene repartidos a los autores de los pases-gol, más que concentrados en uno o dos. A falta de un par de juegos de octavos de final, ninguno ha podido aún superar las tres asistencias en lo que va del certamen, sino que dentro de un mismo equipo se han impuesto varios diferentes.

Gilberto Mora, uno de los máximos asistidores del Mundial.

¿Quién es el máximo asistidor del Mundial Sub-20 2025?

Hasta el momento, el futbolista que más se ha destacado en este rubro ha sido Gessime Yassine, mediocentro de la Selección de Marruecos, que acumula 3 pases-gol: uno ante España y dos ante Brasil, todas en fase de grupos. Todavía no ha disputado su partido de octavos, por lo que hay chances de que continúe creciendo en la cima.

Gilberto Mora sube en el ránking de asistidores del Mundial Sub-20 2025:

El enganche de la Selección Mexicana, de apenas 16 años de edad, asistió a Tahiel Jiménez en el primero de los cuatro goles de la victoria de este martes ante Chile, y apareció por primera vez en este privilegiado listado. De este modo, lleva 2 pases-gol y se ubica en la segunda línea de la nómina de asistidores del campeonato mundial de selecciones juveniles. Gilberto Mora, uno de los ‘jugadores sensación’ del torneo.

La tabla de asistidores del Mundial Sub-20 2025 al instante:

La asistencia de Gilberto Mora en la goleada de México ante Chile: