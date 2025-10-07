Mucha tensión se había generado en la previa de México vs. Chile, luego de que medios periodísticos importantes del país sudamericano ‘calentasen la previa’ asegurando que Chile haría “mermelada de mora” con México, en referencia a que sabrían contener a su rival y sobre todo, a la máxima figura del conjunto tricolor. Después, nada de eso ocurrió.

En los días anteriores al cruce de octavos de final del Mundial Sub-20, periódicos y portales chilenos replicaron una imagen de Gilberto Mora haciendo dulce, en ese ‘juego de palabras’ a modo de descripción de la táctica de la ‘Roja’ para defenderse de la joya de Xolos. A raíz de eso, se había generado un clima hostil entre ambos rivales y sus respectivos fanáticos.

Mientras que Chile platicó en la prensa, México habló dentro del campo y ‘bailó’ a su oponente, con resultado amplio y participación directa de Gil Mora (brindó una asistencia y estuvo involucrado en otro de los tantos). Lógicamente, esto fue más tarde parte del motivo de los memes de la goleada del ‘Tri’ en octavos de la Copa Mundial de la FIFA de la categoría.

Gilberto Mora le contestó a la prensa chilena tras el triunfo:

La gran figura de la Selección Mexicana fue interpelado luego de la victoria por 4-1 sobre Chile respecto a las publicaciones de los medios periodísticos del adversario en la semana, y el joven enganche respondió con la altura y la madurez que lo caracterizan. En conversación con Gibran Araige para la señal de TUDN, el Gil Mora dio declaraciones contundentes.

“Ese tipo de cosas te motivan más y tratas de, como decir, pues vamos a ver mañana o el día del partido, a ver si es cierto…”, sentenció el jugador de los Xolos de Tijuana en rueda de prensa, evidenciado la desacertada estrategia de los portales encargados de la cobertura del contendiente, que terminó siendo humillado por la Selección Mexicana en su propio suelo.

En ese sentido, el volante ofensivo tomó las imágenes de ‘mal gusto’ como algo bueno y dejó en ridículo a Chile. “Casi siempre lo tomo como con risa, no me genera mucho enojo o algo así, presión ni nada, por algo lo ponen, yo creo que se dan cuenta del jugador que soy y por algo lo ponen; entonces lo único que me llama la atención a mí es lo que tengo que hacer dentro del campo y disfrutar del partido”, ratificó Gilberto Mora, con la satisfacción de quien cumplió con el trabajo que le correspondía hacer.

Por último, sobre todos los rumores y trascendidos que han salido en las últimas horas sobre su futuro, el crack de México sostuvo que ignora todos ellos. “La verdad que no me gusta escuchar redes sociales ni eso, sí sé que se está hablando de mí, pero la verdad no me enfoco mucho en eso ni le presto mucha atención“, manifestó el futbolista más talentoso del elenco tricolor en este Mundial Sub-20 2025.

