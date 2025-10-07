El Mundial Sub-20 2025 dejó en evidencia la primer gran sorpresa de los octavos de final del torneo: este martes, se produjo la eliminación del equipo anfitrión, Chile, que luego de una fase de grupos que dejó mucho que desear, ahora tuvo su pase de salida tras una contundente goleada en contra ante la Selección Mexicana.

En un encuentro donde dio su mejor cara, México vapuleó por 4-1 al dueño de casa, en una demostración de futbol total que enamoró a propios y extraños. El ‘Tri’ fue de menor a mayor en el torneo, y llegará a los cuartos de final entonado y en alza, listo para competir de igual a igual contra cualquiera y con la ilusión de ser campeón.

Los dirigidos por Eduardo Arce ya esperan en la siguiente ronda por conocer a su oponente: su próximo rival saldrá de Argentina o Nigeria, que chocarán entre sí este miércoles para definir un nuevo clasificado a cuartos de final y cuál de los dos se medirá ante el elenco tricolor en la ronda que viene en el torneo de selecciones.

En este escenario, en la previa del juego ante Nigeria, la afición albiceleste reaccionó a la posibilidad de reencontrarse con México en un hipotético enfrentamiento de cuartos del Mundial Sub-20. Hubo distintos tipos de reacciones, desde hostiles, pasando por burlonas y otras de respeto hacia sus pares americanos.

Como suele suceder, más en el caso de los argentinos, al concluir la goleada sobre Chile, gran parte del público del seleccionado sudamericano arrojó recaditos contra México recondando viejos triunfos sobre el posible próximo rival. Todo, antes de conocer si superará o no la instancia de octavos de final ante el combinado nigeriano.

Mientras aparecieron en gran cantidad este tipo de fanáticos, también hubo quienes se vislumbraron preocupados por la buena actuación mexicana en lo que va del Mundial Sub-20, con la paliza ante Chile como último y antecedente. Y por su puesto, no podían faltar los que anticiparon una buena ‘noche de risas en redes sociales’ si México y Argentina se cruzan en cuartos de final.

¿Cuándo juega México contra Argentina o Nigeria por el Mundial Sub-20 2025?

La Selección Mexicana disputará su compromiso de cuartos de final de la Copa del Mundo juvenil el próximo sábado 11 de octubre, con sede en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos (Santiago, Chile), desde las 17.30 horas del Centro de México -20.00 hora local-. El que pase de Argentina o Nigeria tendrá un día menos de descanso que el ‘Tri’, que deberá usarlo a su favor.