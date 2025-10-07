Es tendencia:
Mundial Sub 20

Los mejores memes de México 4-1 Chile por el Mundial Sub-20 2025: ¡humillaron al anfitrión!

México pasó por arriba al dueño de casa en sus tierras, y generó un revuelo viral en redes. Mira lo mejor de la noche.

Por Martín Zajic

No faltaron las risas por la 'Mermelada de Mora'.
La Selección Mexicana juvenil protagonizó un partido para el recuerdo, hizo orgulloso a todo el país, y con una actuación intachable derrotó por ¡4-1! a Chile, el dueño de casa, en la tarde-noche de Valparaíso. En un encuentro donde el ‘Tri’ tenía que demostrar que está para cosas importantes, sacó a relucir sus mejores armas y se impuso holgadamente.

No era sencillo para el ‘Tri’ salir a jugar un compromiso de estas características de visita, donde la presión la tenía el local y con afición mayoritariamente de los chilenos. Sin embargo, estuvo más que a la altura y sacó pasaje a los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025, donde aguarda por Argentina o Nigeria, pero con la frente en alto y con el ánimo por las nubes.

El resultado pero sobre todo las formas fueron tan abultadas y con tanta diferencia de un equipo por sobre otro, que las redes sociales estallaron con memes contra la ‘Roja’. Eufóricos por la victoria, los fanáticos mexicanos se hicieron un banquete con sus rivales y aprovecharon para celebrar a todo trapo la goleada del martes.

México 4-1 Chile: resumen, goles y videos del partido del Mundial Sub-20 2025

Uno de los posteos más reteirados entre los usuarios, especialmente en ‘X’, tuvo que ver con la famosa “Mermelada de Mora” que fue tendencia esta semana. Un medio chileno había asegurado que harían ‘mermelada’ con Gilberto Mora, pero al final el mexicano dio la asistencia en uno de los tantos y los locales encajaron cuatro goles a manos del ‘Tri’.

Una vez más, queda demostrado que no hay que platicar antes de tiempo y que el que ríe último ríe mejor: en México se mantuvieron con cautela durante los últimos días a la expectativa de este partido, y ahora pueden disfrutar de una goleada histórica y sobre todo, de una clasificación a cuartos de final que los invita a soñar con el Mundial Sub-20.

¿Cuál es el salario de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana en pesos mexicanos en 2025?

Los mejores memes de México 4-1 Chile por el Mundial Sub-20:

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
https://twitter.com/estoenlinea/status/1975734195654959123
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
