La Selección Mexicana juvenil protagonizó un partido para el recuerdo, hizo orgulloso a todo el país, y con una actuación intachable derrotó por ¡4-1! a Chile, el dueño de casa, en la tarde-noche de Valparaíso. En un encuentro donde el ‘Tri’ tenía que demostrar que está para cosas importantes, sacó a relucir sus mejores armas y se impuso holgadamente.

No era sencillo para el ‘Tri’ salir a jugar un compromiso de estas características de visita, donde la presión la tenía el local y con afición mayoritariamente de los chilenos. Sin embargo, estuvo más que a la altura y sacó pasaje a los cuartos de final del Mundial Sub-20 2025, donde aguarda por Argentina o Nigeria, pero con la frente en alto y con el ánimo por las nubes.

El resultado pero sobre todo las formas fueron tan abultadas y con tanta diferencia de un equipo por sobre otro, que las redes sociales estallaron con memes contra la ‘Roja’. Eufóricos por la victoria, los fanáticos mexicanos se hicieron un banquete con sus rivales y aprovecharon para celebrar a todo trapo la goleada del martes.

Uno de los posteos más reteirados entre los usuarios, especialmente en ‘X’, tuvo que ver con la famosa “Mermelada de Mora” que fue tendencia esta semana. Un medio chileno había asegurado que harían ‘mermelada’ con Gilberto Mora, pero al final el mexicano dio la asistencia en uno de los tantos y los locales encajaron cuatro goles a manos del ‘Tri’.

Una vez más, queda demostrado que no hay que platicar antes de tiempo y que el que ríe último ríe mejor: en México se mantuvieron con cautela durante los últimos días a la expectativa de este partido, y ahora pueden disfrutar de una goleada histórica y sobre todo, de una clasificación a cuartos de final que los invita a soñar con el Mundial Sub-20.

Los mejores memes de México 4-1 Chile por el Mundial Sub-20:

