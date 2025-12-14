¿Qué resultados necesita Tigres ante Toluca para ser el campeón del Torneo Apertura 2025?

El futbol mexicano vuelve a paralizarse este domingo, cuando se defina al nuevo campeón del Torneo Apertura 2025. Toluca y Tigres se enfrentan en la gran final de vuelta en el estadio Nemesio Díez, en un duelo que promete máxima intensidad y emociones de principio a fin. Ambos equipos llegan con cuentas pendientes y con la ilusión intacta de levantar el trofeo de la Liga MX.

Los Diablos Rojos afrontan el compromiso con la obligación de revertir el marcador adverso del partido de ida. En la Sultana del Norte, Tigres supo imponer condiciones y se quedó con una victoria por 1-0, resultado que hoy le da una ligera pero valiosa ventaja en la serie. Toluca, empujado por su afición, buscará un triunfo que le permita seguir soñando con el bicampeonato.

Del otro lado, los felinos saben que dieron un paso importante, pero están lejos de tener la tarea resuelta. El equipo ahora comandado por Guido Pizarro deberá mostrar carácter, orden y concentración absoluta si quiere resistir la presión en una de las canchas más complicadas del país y sumar una nueva estrella a su palmarés.

Los resultados que necesita Tigres para ser campeón

Con el 1-0 conseguido en el encuentro de ida, Tigres se coronará campeón si logra un empate en el Nemesio Díez, ya sea sin goles o con cualquier marcador igualado. Incluso una derrota por la mínima diferencia, siempre que marque al menos un gol y el resultado no sea 1-0, también le permitiría quedarse con el título gracias al global.

En caso de que Toluca gane 1-0 y empate la serie en el marcador global, la final se extenderá a tiempos extra, con dos periodos de 15 minutos. Si tras el alargue no se rompe la igualdad, el campeonato se definirá desde el punto penal, donde la presión será máxima para ambos planteles.

Finalmente, si el conjunto escarlata consigue una victoria por dos goles o más, dará vuelta la eliminatoria y se proclamará campeón del futbol mexicano. Así, Tigres sabe que no puede especular y deberá salir a competir con máxima intensidad para evitar que Toluca concrete la remontada y frustre su objetivo de levantar el título del Apertura 2025.

