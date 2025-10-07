Pocas veces se ha visto una categórica victoria de la magnitud de la que México le propinó a sus pares de Chile este martes en casa de ‘La Roja’. La escuadra nacional superó de manera abultada a su rival, lo dejó fuera de la competencia en su propia casa y para colmó goleó con anotaciones repartidas de sus futbolistas más destacados.

La Selección Mexicana se puso rápidamente en ventaja con el estreno de Tahiel Jiménez en el torneo: el hijo del ‘Lorito’ Walter Jiménez, que porta los colores del Santos Laguna, tuvo un debut ideal en la red con una definición sensacional sin control y de primera, para descolocar al portero chileno y encaminar el triunfo tricolor.

En una noche de tantos bonitos, Íker Fimbres sumó su primer anotación en la competencia intercontinental, gracias a una conquista verdaderamente para el recuerdo: el talentos volante de Monterrey recibió fuera del área y clavó el balón al ángulo, para dejar sin posibilidades al arquero Sebastián Mella y ampliar el marcador.

Por último, las cifras definitivas de la victoria llegaron desde el banquillo: Hugo Camberos se inscribió con un doblete, para también convertir sus primeros goles en el Mundial Sub-20. El futbolista de las Chivas de Guadalajara celebró por duplicado y se metió en la puja entre los máximos artilleros del certamen de selecciones.

¿Quién es el líder de goleo del Mundial Sub-20 2025?

La cima de la tabla de goleo del campeonato juvenil de la FIFA está compartida por cinco jugadores, con Gilberto Mora entre los privilegiados que ocupan esa posición: lo acompañan los franceses Andréa Le Borgne y Lucas Michal, el argentino Alejo Sarco, y el estadounidense Benjamín Cremaschi. El mexicano aportó una asistencia ante Chile pero esta vez no le tocó marcar.

La tabla de goleo del Mundial Sub-20 2025 en los octavos de final: