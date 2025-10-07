Es tendencia:
Así quedó la tabla de goleo del Mundial Sub-20 2025 tras la paliza de México ante Chile

Repasa cómo se encuentra la tabla de artilleros luego de la goleada de la Selección Mexicana ante 'La Roja'.

Camberos se prendió en la pelea de anotadores.
Pocas veces se ha visto una categórica victoria de la magnitud de la que México le propinó a sus pares de Chile este martes en casa de ‘La Roja’. La escuadra nacional superó de manera abultada a su rival, lo dejó fuera de la competencia en su propia casa y para colmó goleó con anotaciones repartidas de sus futbolistas más destacados.

La Selección Mexicana se puso rápidamente en ventaja con el estreno de Tahiel Jiménez en el torneo: el hijo del ‘Lorito’ Walter Jiménez, que porta los colores del Santos Laguna, tuvo un debut ideal en la red con una definición sensacional sin control y de primera, para descolocar al portero chileno y encaminar el triunfo tricolor.

En una noche de tantos bonitos, Íker Fimbres sumó su primer anotación en la competencia intercontinental, gracias a una conquista verdaderamente para el recuerdo: el talentos volante de Monterrey recibió fuera del área y clavó el balón al ángulo, para dejar sin posibilidades al arquero Sebastián Mella y ampliar el marcador.

Por último, las cifras definitivas de la victoria llegaron desde el banquillo: Hugo Camberos se inscribió con un doblete, para también convertir sus primeros goles en el Mundial Sub-20. El futbolista de las Chivas de Guadalajara celebró por duplicado y se metió en la puja entre los máximos artilleros del certamen de selecciones.

¿Quién es el líder de goleo del Mundial Sub-20 2025?

La cima de la tabla de goleo del campeonato juvenil de la FIFA está compartida por cinco jugadores, con Gilberto Mora entre los privilegiados que ocupan esa posición: lo acompañan los franceses Andréa Le Borgne y Lucas Michal, el argentino Alejo Sarco, y el estadounidense Benjamín Cremaschi. El mexicano aportó una asistencia ante Chile pero esta vez no le tocó marcar.

La tabla de goleo del Mundial Sub-20 2025 en los octavos de final:

