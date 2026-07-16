31 en total: las trampas que registró la prensa inglesa de Argentina en la semifinal del Mundial

Como si fuera una denuncia policial, desde Europa no perdonaron el juego sudamericano en la Copa del Mundo.

El partido de semifinales del Mundial 2026 que protagonizaron este miércoles Inglaterra y Argentina no fue un partido más. Aunque en la previa se le intentó quitar todo tipo de dramatismo por la relación directa que este enfrentamiento trazaba con la guerra de 1982 por las Islas Malvinas. Por ese motivo, desde la prensa de ambos países se encargaron de darle tintes más que deportivos al encuentro y los europeos fue apuntado hacia la trampa.

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De principio a fin, el medio The Telegraph registró todas y cada una de las situaciones que consideró fuera del reglamento con tal de sacar un ventaja. En un informe titulado como “Los 31 trucos sucios de Argentina”, el medio se encargó de enumerar hechos en los que los jugadores ingleses quedaron desamparados por el reglamento o no cubiertos como esperaban.

Entre los ejemplos más mencionados se encuentran infracciones argentinas con el fin de cortar el juego rápido de Inglaterra. Finalmente, el informe culmina con las supuestas celebraciones efusivas de los sudamericanos que irritaron a los europeos, concluyendo con la mención de la bandera que algunos jugadores mostraron con la insignia de “Las Malvinas son argentinas”.

Los jugadores de Argentina mostraron una bandera en referencia a las Malvinas. (GETTY IMAGES)

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De todas maneras, las infracciones como las de Lisandro Martínez y Cristian Romero fueron sancionadas con tarjeta amarilla por parte del árbitro principal, lo que deja la sensación de que se trata más de un reclamo de impotencia que una verdadera denuncia sustentada. El encuentro fue disputado desde el inicio por ambos equipo que se dedicaron a no dejar centímetros para que su rival pueda jugar con comodidad y la paridad se vio reflejada en el marcador.

Una por una: todas las trampas que los ingleses le contaron a Inglaterra

1′: Mac Allister le deja el pie a Anderson.

2′: Paredes empuja a Bellingham.

3′: Enzo llega tarde ante Anderson.

6′: Simeone le pega una patada por detrás en el pie a Anderson.

11′: Enzo no es sancionado por otra falta contra Anderson.

11′: Falta a Rogers derribado deliberadamente.

13′: Simeone le tira una patada a Pickford, tras un offside.

15′: Bellingham queda tendido tras un cruce limpio de Paredes y es insultado.

16′: Simeone derriba a Gordon y le da una palmada ‘sobradora’ en la cabeza.

24′: Simeone es advertido por el árbitro por bloquear a Pickford, pero luego en el córner vuelve a hacerlo y comete falta.

28′: Mac Allister llega tarde ante James.

31′: Enzo le comete falta a Bellingham.

33′: Guéhi le gana la posición a Simeone, que intenta cometerle falta metiendo su cabeza.

34′: Molina embiste a Bellingham por la espalda.

36′: Messi es derribado por Anderson y recibe la primera amarilla del partido. Al caer, Messi le lanza una pequeña patada a Spence.

37′: Mac Allister y Paredes piden la roja a Anderson por la falta a Messi.

41′: Lisandro es amonestado por una falta a Rogers.

45′: James intenta sacar rápido un lateral, pero el banco de Argentina tia una pelota a la cancha.

45+2′: Paredes deja la pierna alta contra Anderson.

Entretiempo: Messi y Enzo rodean al árbitro con protestas. Messi lo sigue hasta el túnel.

48′: Messi empuja a Bellingham contra los carteles publicitarios.

51′: Cuti es amonestado por derribar a Bellingham.

53′: Simeone le pega a Spence en la cara y no es amonestado.

58′: Pickford intenta agarrar una pelota y Cuti se mantiene erguido en lugar de agacharse.

73′: Messi empuja a Spence.

85′: Cuti le grita el gol en la cara a Pickford que estaba abatido.

88′: Stones sufre un golpe en la cabeza y Argentina protesta.

90+2′: Montiel le dice de todo a Bellingham.

90+7′: Dibu hace tiempo y sonríe.

Final: Los jugadores ingleses que se habían contenido durante el partido reaccionan por los efusivos festejos.

Los jugadores argentinos celebran con una bandera lanzada desde la tribuna con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” y podrían ser sancionados.

En síntesis

El diario The Telegraph denunció 31 trucos sucios de Argentina en el partido de semifinales.

denunció 31 trucos sucios de Argentina en el partido de semifinales. El jugador Lionel Messi recibió una tarjeta amarilla tras ser derribado por Anderson al minuto 36.

recibió una tarjeta amarilla tras ser derribado por Anderson al minuto 36. Futbolistas de Argentina festejaron con una bandera de las Malvinas y podrían recibir sanciones.