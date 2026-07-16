Los Tres Leones se fueron eliminados en semifinales pese a haber comenzado ganando con un tanto de Anthony Gordon.

La Selección de Inglaterra está eliminada del Mundial 2026. El verdugo del Tri cayó por 2-1 ante Argentina en las semifinales luego de sufrir una remontada tras haber comenzado ganando con un gol del atacante Anthony Gordon a los 55 minutos.

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El primer tanto argentino llegó por medio del pie derecho de Enzo Fernández a los 85 minutos, mientras que el segundo -y definitivo- lo convirtió Lautaro Martínez, de cabeza, a los 92′ luego de un centro de Lionel Messi con su pierna inhábil (si es que cabe la palabra).

De esta manera, la Albiceleste clasificó a la final, instancia en la que enfrentará a España. No obstante, los aficionados de Inglaterra quedaron furiosos y coincidieron en que hubo un culpable puntual de la derrota: Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel, director técnico de Selección de Inglaterra (Getty Images)

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El director técnico de los Tres Leones adoptó una postura defensiva justo después de ponerse en ventaja en el marcador. Puntualmente, paró una línea de cinco defensores para aguantar la victoria parcial, estrategia que no le dio resultado.

Las críticas de los aficionados de Inglaterra contra Thomas Tuchel

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