El inglés es un gran seguidor del futbol y demostró todos sus conocimientos antes de la definición del torneo.

La Copa del Mundo ya tiene a sus respectivos finalistas. El próximo domingo se medirán España y Argentina con la ilusión de conseguir una nueva estrella. La particularidad del enfrentamiento es que fue vaticinado por una estrella de UFC como Paddy Pimblett, quien además se animó a vaticinar al gran vencedor de ese compromiso.

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La predicción de Paddy Pimblett sobre el Mundial 2026

En una dinámica con Paramount+ antes de la pelea que tuvo Paddy el pasado sábado contra Benoit Saint-Denis, el inglés se animó a pronosticar los resultados de la Copa del Mundo y presentó un 100% de acierto hasta el momento.

Pimblett afirmó que Francia vencería a Marruecos y España a Bélgica para conformar la primer semifinal y que Inglaterra y Argentina harían los propio contra Noruega y Suiza, respectivamente. Pero The Baddy no se detuvo ahí y fue más allá.

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Con algunas dudas, terminó colocando a España en la gran final derrotando a Francia y, a pesar de ir en contra de su nación, se inclinó por Argentina para avanzar al encuentro decisivo. Este miércoles, se terminó por cumplir todo lo anunciado por el artista marcial, aunque queda el último paso.

Pimblett aseguró que España derrotaría a Argentina en la final del próximo domingo en Nueva York. Por lo pronto, solo resta esperar si su anuncio se termina cumpliendo y su conocimiento y fortuna se termina en el encuentro decisivo de la competencia más importante de los deportes.

En síntesis

Paddy Pimblett acertó todos sus pronósticos mundialistas previos para la gran final de 2026.

acertó todos sus pronósticos mundialistas previos para la gran final de 2026. España y Argentina se enfrentarán el próximo domingo en la final de Nueva York.

se enfrentarán el próximo domingo en la final de Nueva York. Paramount+ transmitió la dinámica donde el peleador inglés predijo el campeón del torneo.