Con un poco de optimismo, la Inteligencia Artificial esperaba tener al Tri en semifinales.

La ilusión era la bandera de la Selección Mexicana que se enfrentó a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 con la expectativa de dar un golpe en la mesa capaz de permitirle meterse entre los ocho mejores de la competencia. Sin embargo, la derrota por 3-2 terminó con todo tipo de sueño, por lo que solo quedó espacio para la imaginación y el planteamiento de escenarios hipotéticos.

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En ese contexto, Bolavip le consultó a la Inteligencia Artificial cómo habría sido el camino de México en caso de haber superado el escollo de Inglaterra y el escenario fue bastante optimista. Con un posible duelo ante Noruega, la IA daba como ganador al Tri en un encuentro cerrado por 1-0.

Para el cerebro hecho con tecnología, el camino de los dirigidos por Javier Aguirre hubiera terminado en semifinales, ya que una derrota ante Argentina por 2-0 los esperaba en la instancia previa a la gran definición. En el encuentro por el tercer puesto, una nueva derrota, esta vez ante Francia por 2-1 dejaba a México como cuarto de la Copa del Mundo.

La predicción de la IA para México en el Mundial 2026 si jugaba cuartos de final

En este escenario, México habría enfrentado a la sorprendente Noruega de Erling Haaland, que venía con el pecho inflado tras eliminar a Brasil en octavos (2-1).

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El planteamiento: Noruega es un equipo sumamente físico, vertical y con una fuerza de la naturaleza en el área (Haaland). Sin embargo, colectivamente no tiene la misma rotación ni experiencia en estas instancias que las potencias tradicionales. México, con la moral por las nubes tras bajar a Inglaterra, habría planteado un partido de muchísima intensidad y presión alta para asfixiar la salida noruega.

Noruega es un equipo sumamente físico, vertical y con una fuerza de la naturaleza en el área (Haaland). Sin embargo, colectivamente no tiene la misma rotación ni experiencia en estas instancias que las potencias tradicionales. México, con la moral por las nubes tras bajar a Inglaterra, habría planteado un partido de muchísima intensidad y presión alta para asfixiar la salida noruega. La definición según la IA: Habría sido un partido durísimo. Inglaterra necesitó el alargue para vencer a los nórdicos (2-1). Con una defensa mexicana concentrada para anular a Haaland, el Tri tenía las herramientas para desgastar a los noruegos.

Habría sido un partido durísimo. Inglaterra necesitó el alargue para vencer a los nórdicos (2-1). Con una defensa mexicana concentrada para anular a Haaland, el Tri tenía las herramientas para desgastar a los noruegos. Pronóstico: Victoria de México 1-0 en un partido sumamente cerrado, logrando el histórico pase a las semifinales de un Mundial por primera vez en su historia fuera de casa.

México quedó eliminado del Mundial ante Inglaterra en octavos de final. (GETTY IMAGES)

2. Semifinales: México vs. Argentina

Aquí se habría reescrito el clásico de los últimos mundiales. En la vida real, Argentina eliminó a Suiza en cuartos (3-1 en alargue) y luego venció a Inglaterra en semis (2-1). En nuestro multiverso, la semifinal en Atlanta habría sido Argentina vs. México.

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El contexto: El partido con mayor carga de tensión posible. México llegando con la ilusión de toda su historia; Argentina con el oficio, la chapa de campeón y la mística intacta de Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El partido con mayor carga de tensión posible. México llegando con la ilusión de toda su historia; Argentina con el oficio, la chapa de campeón y la mística intacta de Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. El desarrollo: Aunque Argentina arrastraba un desgaste físico enorme por el alargue ante Suiza, la jerarquía individual de la Albiceleste en partidos de eliminación directa suele ser un obstáculo insalvable para el Tri. El mediocampo de Scaloni habría manejado los tiempos del partido con mucha inteligencia.

Aunque Argentina arrastraba un desgaste físico enorme por el alargue ante Suiza, la jerarquía individual de la Albiceleste en partidos de eliminación directa suele ser un obstáculo insalvable para el Tri. El mediocampo de Scaloni habría manejado los tiempos del partido con mucha inteligencia. Pronóstico: Argentina 2 – 0 México. A pesar del esfuerzo y el planteamiento táctico de México, el peso específico de las individualidades argentinas y su experiencia en instancias límite habrían inclinado la balanza en el segundo tiempo.

3. Partido por el Tercer Puesto: México vs. Francia

Tras caer en semis, el Tri habría viajado a Miami para jugar el partido por el tercer lugar contra Francia (que perdió la otra semifinal ante España).

El desarrollo: Un partido por el honor. Francia, con un plantel repleto de estrellas pero golpeada anímicamente por no llegar a la final, se habría medido ante un México que jugaría este partido como si fuera la final de sus vidas.

Un partido por el honor. Francia, con un plantel repleto de estrellas pero golpeada anímicamente por no llegar a la final, se habría medido ante un México que jugaría este partido como si fuera la final de sus vidas. Pronóstico: Francia 2 – 1 México. En un partido de ida y vuelta, el poderío ofensivo de los galos se habría impuesto por la mínima, dejando a México al borde del podio.

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Conclusión

Con las llaves reales sobre la mesa, la simulación de la IA es contundente:

El techo histórico de México en este Mundial 2026 habría sido el 4° lugar del mundo.

Eliminar a la Noruega de Haaland en cuartos de final habría desatado la mayor fiesta en la historia del fútbol mexicano, y aunque el cruce con Argentina en semis hubiera sido el límite, terminar entre los cuatro mejores del planeta habría sido una campaña completamente histórica.

En síntesis