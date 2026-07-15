6-1: así terminó el último partido que jugaron España y Argentina, finalistas del Mundial 2026

El tiempo pasó y las realidades son distintas, pero el recuerdo más cercano favorece de sobra a los europeos.

La confirmación de España y Argentina como los grandes finalistas de la Copa del Mundo 2026 desató la búsqueda de antecedentes entre ambas potencias. Las dos selecciones se verán las caras este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York para definir al nuevo campeón del planeta. En este contexto de máxima expectativa, resulta inevitable rememorar el último enfrentamiento que protagonizaron.

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España humilló a Argentina la última vez que se enfrentaron

Aquel último precedente se registró el 27 de marzo de 2018, en un partido amistoso de preparación previo a la cita mundialista de Rusia. En esa tarde de primavera, el seleccionado europeo se impuso con un categórico 6-1 sobre el conjunto sudamericano en el Estadio Metropolitano de Madrid. El encuentro estuvo marcado por la notable ausencia de Lionel Messi, quien no pudo sumar minutos de juego debido a una molestia física que arrastraba desde los entrenamientos previos.

Isco fue una de las grandes figuras de España ante Argentina. (GETTY IMAGES)

Los goles de la victoria fueron obra de Isco Alarcón, quien se despachó con un triplete, sumados a las anotaciones de Diego Costa, Thiago Alcántara e Iago Aspas. Por el lado de la Albiceleste, el único descuento llegó a través de un cabezazo del defensor Nicolás Otamendi, futbolista que casualmente repetirá presencia en la gran final de este domingo.

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Posteriormente, ninguna de las dos escuadras logró trasladar ese rodaje al torneo en territorio ruso, donde ambas se despidieron de forma prematura en la instancia de octavos de final. Mientras los europeos cayeron de manera sorpresiva por penales ante el elenco anfitrión, el combinado argentino quedó eliminado 4-3 frente a Francia. A ocho años de aquella tarde en Madrid, las realidades cambiaron por completo y el choque en Estados Unidos promete una paridad absoluta con la gloria máxima en juego.

En síntesis