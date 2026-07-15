España vs. Argentina: fecha, hora y sede de la final del Mundial 2026

La Selección Argentina se metió en la final de la Copa del Mundo tras vencer a Inglaterra en Atlanta.

Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en el Estadio de Atlanta y se clasificó a la gran final del Mundial 2026. En un partido de altísimo nivel, los dirigidos por Lionel Scaloni parecían despedirse de la Copa del Mundo tras comenzar en desventaja, pero reaccionaron en el tramo final y dieron vuelta el marcador con dos goles convertidos después de los 80 minutos para conseguir una clasificación inolvidable.

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Del otro lado ya esperaba España, que el martes superó 2-0 a Francia con una gran actuación y se convirtió en el primer finalista del torneo. De esta manera, la definición del Mundial enfrentará a dos de las selecciones que mejor futbol mostraron a lo largo de la competencia.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Será un duelo histórico entre España y Argentina para definir al nuevo campeón del mundo. La Roja buscará conquistar un nuevo título mundial, mientras que la Albiceleste intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022 y sumar una nueva estrella.

Inglaterra jugará contra Francia por el tercer puesto

Tras la derrota ante España en semifinales, Francia tendrá una última oportunidad para cerrar el torneo con una victoria cuando dispute el partido por el tercer puesto frente a Inglaterra.

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El encuentro se jugará el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, donde ambas selecciones buscarán quedarse con el último lugar del podio antes de la gran final del domingo.

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