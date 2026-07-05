Se terminó el Mundial 2026 para México… y con ello retorna la competencia doméstica: se viene el comienzo del Apertura 2026 de la Liga MX, con grandísimas propuestas. Habrá que volver a acostumbrarse a los viernes botaneros y a los fines de semana de mucha acción en el plano local, hasta que vuelva a jugar el ‘Tri’.

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Como principal novedad y prácticamente la única respecto al campeonato anterior de la Liga MX, es el ingreso de Atlante en lugar del extinto Mazatlán. Los ‘Potros de Hierro’ son el nuevo equipo que disputará el Apertura 2026, ocupando la plaza que dejaron los ‘Cañoneros’. Miguel Herrera será el entrenador del que se incorpora.

¿Cuándo comienza el Apertura 2026 de la Liga MX?

La jornada 1 de la fase regular dará inicio el próximo jueves 16 de julio, con dos encuentros en la agenda del primer día del campeonato: Necaxa vs. Atlante y Xolos vs. Tigres. La Liga MX estipuló el arranque del primer juego de la fecha para las 19.00 horas del Centro de México, con el segundo turno dispueto para las 21.00 horas.

Días y horarios de la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Este es el cronograma completo de partidos de la primera jornada de la fase regular del Torneo Apertura:

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Jueves 16 de julio:

Necaxa vs. Atlante: 19.00 horas en el Estadio Victoria.

19.00 horas en el Estadio Victoria. Xolos vs. Tigres: 21.00 horas en el Estadio Caliente.

Viernes 17 de julio:

León vs. Atlas: 19.00 horas en el Nou Camp.

19.00 horas en el Nou Camp. Atlético San Luis vs. Cruz Azul: 19.00 horas en el Estadio Alfonso Lastras.

19.00 horas en el Estadio Alfonso Lastras. FC Juárez vs. Puebla: 21.00 horas en el Estadio Benito Juárez.

Sábado 18 de julio:

Pumas vs. Pachuca: 17.00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

17.00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Monterrey vs. Santos Laguna: 19.00 horas en el Estadio BBVA.

19.00 horas en el Estadio BBVA. Chivas vs. Toluca: 19.00 horas en el Estadio Akron.

19.00 horas en el Estadio Akron. Querétaro vs. Club América: 21.00 horas en el Estadio Corregidora.

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(*) La televisación de cada uno de los compromisos de la primera fecha todavía no fue confirmado por las autoridades.