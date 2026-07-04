Los 'Diablos Rojos' continúan haciendo de todo para no perder futbolistas para un agitado semestre que se viene.

Además de buscar alternativas en el mercado de fichajes para jerarquizar el equipo, Toluca se propuso una meta clara: mantener la base del plantel campeón. El conjunto escarlata sabe que necesitará variantes ante un calendario apretado y recargado que tendrá que afrontar esta temporada y no hay jugadores prescindibles.

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En este sentido, tras mantener conversaciones con el cuerpo técnico sobre la planificación del segundo semestre, la directiva blindó a tres futbolistas de cara al Apertura 2026. Un par de firmas cuentan con el visto bueno de los aficionados, mientras que otra de ellas no fue del todo bien recibida unánimemente por los seguidores del Toluca.

El primero de los que aseguró su continuidad en la institución ha sido Everardo López, con nuevo contrato hasta 2030. El zaguero central de 21 años de edad tuvo sondeos de Europa este libro de pases, pero se quedará para esta mitad de año. En el último semestre disputó 21 partidos entre Liga MX y Concachampions, marcando dos goles.

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Otra de las extensiones que abrochó Toluca recientemente ha sido de Fernando Arce, con nuevo contrato hasta 2027. Al volante de 29 años se le vencía el vínculo esta semana, y llegó a un acuerdo para extender por otro año su estadía. Esta temporada jugó 12 encuentros entre Liga MX y Concachampions, aportando un gol y dos asistencias.

Por último, por estas horas los ‘Diablos Rojos’ comunicaron la continuidad de Hugo González, con nuevo contrato hasta 2027. El portero de 33 años estaba en la misma situación que Arce y cuenta con el apoyo de Antonio Mohamed. Este semestre participó en 9 juegos entre Liga MX y Concachampions, con doce goles recibidos y tres vallas invictas.

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Tras los anuncios realizados por Toluca con videos por medio de sus redes sociales, los usuarios no estuvieron muy a gusto con la de Hugo así como sí con las otras. Parte de la fanaticada manifestó que consideraban necesaria la incorporación de un mejor portero para competir con Luis García. No obstante, González tiene la banca del ‘Turco’.

La renovación que pidió la afición de Toluca tras las tres firmas recientes:

En los comentarios de las últimas extensiones de contrato, los seguidores del equipo choricero pidieron por la rúbrica de un jugador que no es de los habituales titulares. Hubo un reclamo masivo por la continuidad de Antonio ‘Pollo’ Briseño, a quienes los simpatizantes consideran una persona fundamental para el grupo y un líder positivo. ¿Les hará caso la diferectiva?