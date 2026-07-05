Los aficionados no ocultaron su descontento con un futbolista puntual luego de la eliminación en el Estadio Azteca.

La participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 tuvo un triste final. El Tri cayó por 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México (Azteca) este domingo 5 de julio y quedó eliminado del certamen en los octavos de final.

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Pese a que el combinado europeo llegaba como favorito, lo cierto es que la sensación fue que México podría haberse llevado algo más, sobre todo tomando en cuenta que quedó en superioridad numérica luego de la expulsión de Jarell Quansah a los 54 minutos.

En este sentido, muchos aficionados apuntaron contra un futbolista ofensivo por no haber pesado en ataque: Santiago Giménez. El Bebote ingresó a los 61 minutos, pero no solo no generó peligro, sino que además se lesionó sobre el final.

Tras esto, los aficionados del Tri no lo perdonaron y le dedicaron un sinfín de comentarios negativos al delantero del AC Milan en redes sociales. No obstante, también apuntaron contra Javier Aguirre por haberlo elegido en lugar del Hormiga González.

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Santiago Giménez fue el principal apuntado tras la eliminación de México

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En síntesis