Como si haber perdido la oportunidad de continuar en la competencia fuera poco, el aspecto económico también será un dolor de cabeza para el Tri.

El partido que vivió México este domingo ante Inglaterra tuvo dramatismo por demás. El Tri perdió ante el equipo europeo por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 en un encuentro que mantuvo el suspenso hasta el final, pero que terminó dejando a los dirigidos por Javier Aguirre con las manos vacías y una sanción de FIFA que no podrá eludir.

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El castigo que recibió México por parte de FIFA

La entidad madre del futbol mundial es muy clara con sus reglas y la realidad es que por cada tarjeta amarilla que reciba un jugador, el equipo debe abonar una multa de 10.000 dólares. En México, tanto Jorge Sánchez como Johan Vásquez vieron la amonestación por parte del árbitro Alireza Faghani.

Jorge Sánchez fue uno de los amonestados en México ante Inglaterra. (GETTY IMAGES)

La particularidad no corresponde a un a sanción disciplinaria para el futuro ni mucho menos, lo que sigue entonces para la FMF es abonar un total de 20.000 dólares por las tarjetas amarillas que vieron sus jugadores en el tiempo regular.

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México se quedó con las manos vacías luego de intentar remontar en dos ocasiones distintas. En primer lugar, Inglaterra se puso 2-0 en el marcador con un doblete de Jude Bellingham, pero el Tri respondió rápido con Julián Quiñones. Luego, en el segundo tiempo Harry Kane anotó el 3-1, pero Raúl Jiménez volvió a acortar distancias de penal.

A partir de allí, fue un monólogo mexicano, pero sin claridad. Ahora, Inglaterra se medirá con Noruega el próximo sábado a las 15:00hs del Centro de México en Miami. Por su parte, México continúa con la espina de no poder alcanzar los cuartos de final desde que se incluyó la instancia de octavos en la cita ecuménica.

En síntesis

Dolorosa eliminación en el Azteca: La Selección Mexicana se despidió del Mundial 2026 en los octavos de final tras caer 3-2 ante Inglaterra en un partido dramático, quedándose nuevamente a las puertas del ansiado quinto partido.

La Selección Mexicana se despidió del Mundial 2026 en los octavos de final tras caer en un partido dramático, quedándose nuevamente a las puertas del ansiado quinto partido. Multa económica de la FIFA: Además del golpe deportivo, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) deberá afrontar una sanción económica automática debido a las amonestaciones de Jorge Sánchez y Johan Vásquez , castigadas bajo el reglamento financiero del torneo.

Además del golpe deportivo, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) deberá afrontar una sanción económica automática debido a las amonestaciones de , castigadas bajo el reglamento financiero del torneo. Monto final a abonar: Al estipularse una penalización de 10,000 dólares por cada tarjeta amarilla recibida en esta instancia, la FMF tendrá que desembolsar un total de 20,000 dólares a las arcas de la FIFA para cerrar administrativamente su participación en el certamen.