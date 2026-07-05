Le preguntamos a la IA en que año ganará su primer Mundial tras la eliminación en manos de Inglaterra en el Azteca.

La participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 llegó a su fin tras quedar eliminada en la fase de eliminación directa ante Inglaterra. El equipo dirigido por Javier Aguirre no logró dar el salto que tanto esperaba la afición y volvió a despedirse del torneo antes de alcanzar las instancias decisivas.

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México fue eliminado de la Copa del Mundo (Getty Images)

La eliminación golpeó fuerte porque, al jugar como uno de los países anfitriones, la ilusión era más grande que nunca. Miles de aficionados soñaban con ver al Tri levantar la Copa del Mundo por primera vez en su historia, impulsados por el apoyo de su afición y por la expectativa que generó disputar el torneo en casa. Sin embargo, el sueño volvió a quedar postergado.

Tras la despedida mundialista, decidimos consultar a la Inteligencia Artificial de Gemini para realizar un ejercicio de proyección sobre el futuro de la Selección Mexicana. El objetivo fue conocer cuándo podría llegar el primer título mundial del Tri y qué selecciones dominarían las próximas ediciones del torneo más importante del planeta.

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El pronóstico de la IA para los próximos Mundiales y el camino de México hacia la gloria

Al ser consultada sobre cómo podrían desarrollarse los próximos Mundiales, la Inteligencia Artificial elaboró una proyección basada en el presente de las selecciones. Según su análisis, este sería el camino hasta el primer título de México:

2026 (Estados Unidos, México y Canadá): Francia campeón | Subcampeón: Argentina.

Francia campeón | Subcampeón: Argentina. 2030 (España, Portugal, Marruecos y Sudamérica): España campeón | Subcampeón: Brasil.

España campeón | Subcampeón: Brasil. 2034 (Arabia Saudita): Inglaterra campeón | Subcampeón: Francia.

Inglaterra campeón | Subcampeón: Francia. 2038 (Sede por definir): Brasil campeón | Subcampeón: Alemania.

Brasil campeón | Subcampeón: Alemania. 2042 (Sede por definir): México campeón | Subcampeón: Italia.

La propia IA explicó su pronóstico de la siguiente manera: “México necesitará un cambio generacional profundo, una mayor exportación de futbolistas a las principales ligas de Europa y consolidar un proyecto deportivo a largo plazo. Si esas condiciones se cumplen, el Mundial de 2042 podría convertirse en el escenario ideal para conquistar su primer título de la Copa del Mundo”.

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