Argentina y Egipto se enfrentan en el Estadio Atlanta por un lugar en los cuartos de final. Los detalles de la televisación.

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio por uno de los dos partidos del día por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 10:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Atlanta.

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Argentina es la favorita a avanzar a los cuartos de final, pero para eso deberá mostrar una mejor versión y además Egipto no tiene nada que perder. En la Copa del Mundo ya hubo varias sorpresas y la vigente campeona del mundo quiere evitar que suceda otra.

Por dónde ver el partido

El partido entre Argentina y Egipto de este martes 7 de julio no puede verse en México por televisión abierta. No obstante, existe la opción de observarlo a través de la plataforma ViX Premium mediante el Plan Mundial. A continuación, la información en otros países.

México: ViX Premium

ViX Premium Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DSports, Paramount+

TyC Sports, Flow Sports, DSports, Paramount+ Centroamérica : Tigo Sports, FOX Sports

: Tigo Sports, FOX Sports Sudamérica : DSports, Paramount+

: DSports, Paramount+ España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, Prime Video USA, Peacock

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La actualidad de ambos equipos

Argentina clasificó a los octavos de final después de ganarle por 3-2 a Cabo Verde. El equipo de Lionel Scaloni tuvo que ir hasta el tiempo suplementario y sufrió más de la cuenta en dicha instancia y el encuentro fue un aviso de cara al duelo ante Egipto.

Con respecto al conjunto africano, los liderados por Mohamed Salah avanzaron a los octavos de final luego de derrotar a Australia en la tanda de penales tras el 1-1 en los 120 minutos. Es la segunda vez en su historia que Egipto llega a esta instancia de un Mundial.

En síntesis

El partido de Argentina vs. Egipto se juega este martes 7 de julio en Atlanta.

se juega este martes 7 de julio en Atlanta. El encuentro se transmitirá en México por ViX Premium a las 10:00 horas.

a las 10:00 horas. El equipo de Lionel Scaloni avanzó a octavos tras vencer 3-2 a Cabo Verde.