Estados Unidos y Bélgica se enfrentan por los octavos de final en Seattle. Los Diablos Rojos buscan arruinarle la fiesta a los locales.

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan este lunes 6 de julio en el segundo partido del día por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a las 18:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Seattle.

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La previa del juego está inmersa en la polémica debido a la suspensión de la sanción de Falorin Balogun luego de ser expulsado ante Bosnia. El delantero de los Estados Unidos podrá jugar frente a Bélgica y el anfitrión buscará clasificar a los cuartos de final.

Por dónde ver el partido

El partido entre Estados Unidos y Bélgica de este lunes no es transmitido en México por televisión abierta. Sin embargo, existe la posibilidad de observar el juego a través de la plataforma ViX Premium mediante el Plan Mundial. A continuación, la información de otros países.

México: ViX Premium

ViX Premium Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DSports, Paramount+

TyC Sports, Flow Sports, DSports, Paramount+ Centroamérica : Tigo Sports, FOX Sports

: Tigo Sports, FOX Sports Sudamérica : DSports, Paramount+

: DSports, Paramount+ España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, Prime Video USA, Peacock

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La actualidad de ambos equipos

Estados Unidos viene de ganarle por 2-0 a Bosnia en los dieciseisavos de final. El USMNT busca llegar a los cuartos de final por segunda vez en su historia; la primera y última vez que alcanzó esta instancia fue en 2002, cuando quedó eliminado por 1-0 ante Alemania.

Por el lado de Bélgica, el equipo europeo consiguió una remontada histórica frente a Senegal después de estar perdiendo 2-0. Los Diablos Rojos llegan con más desgaste que Estados Unidos, pero buscarán amargarle la fiesta a los locales en Seattle.

En síntesis

Estados Unidos y Bélgica juegan este lunes 6 de julio por octavos del Mundial 2026.

juegan este lunes 6 de julio por octavos del Mundial 2026. El partido inicia a las 18:00hs (CDMX) en el Estadio Seattle.

en el Estadio Seattle. El delantero estadounidense Folarin Balogun podrá jugar tras ser suspendida su sanción.