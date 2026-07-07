Argentina y Egipto se cruzan en los octavos de final del Mundial 2026 en Atlanta, y la previa pide prudencia desde el arranque. La proyección editorial asistida por IA marca una ligera ventaja para la Albiceleste, pero dentro de un partido cerrado, de detalles y sin escenario de goleada.

Argentina y Egipto se enfrentan este 7 de julio en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. Del lado argentino, el pase llegó con un 3-2 sobre Cabo Verde en tiempo extra, mientras que Egipto avanzó después de un 1-1 con Australia y un 4-2 en la tanda de penales, en lo que fue además su primer triunfo en fase de eliminación directa en una Copa del Mundo.

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La sensación inicial deja a Argentina un paso adelante, aunque sin un margen amplio. El equipo sudamericano encadena 4 victorias consecutivas en esta edición y suma 11 goles en ese tramo, pero también llega con desgaste tras jugar más de 90 minutos en la ronda previa. Egipto carga con el mismo desgaste físico y ya mostró que sabe resistir partidos largos. También hay señales concretas en los números recientes: Argentina firmó ante Cabo Verde 21 tiros, 10 al arco, 64% de posesión y 1.959 xG, mientras que Egipto registró frente a Australia 14 remates, 4 al arco, 58% de posesión y 1.306 xG.

En Bolavip consultamos una proyección editorial asistida por IA para buscar un marcador exacto y la lectura general apunta en esa dirección: Argentina parte como ligero favorito, pero por un margen corto.

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Argentina sobre Egipto

Mejor momento reciente: Argentina llega a este cruce con 4 triunfos seguidos en esta edición y 11 goles convertidos en esa racha. Su recorrido reciente incluye el 3-2 a Cabo Verde , el 3-1 a Jordania , el 2-0 a Austria y el 3-0 a Argelia , una secuencia que sostiene una sensación de mayor estabilidad competitiva. Egipto ha sido un rival incómodo y serio, pero su balance reciente deja tres empates y una victoria en tiempo regular en sus últimos cuatro partidos mundialistas , además de la clasificación por penales ante Australia. La ventaja existe, aunque no habla de una diferencia aplastante.

Argentina llega a este cruce con y convertidos en esa racha. Su recorrido reciente incluye el , el , el y el , una secuencia que sostiene una sensación de mayor estabilidad competitiva. Egipto ha sido un rival incómodo y serio, pero su balance reciente deja , además de la clasificación por penales ante Australia. La ventaja existe, aunque no habla de una diferencia aplastante. Mayor volumen ofensivo y más argumentos para inclinar el partido: el último encuentro de Argentina dejó 21 remates, 10 al arco, 64% de posesión y 1.959 xG , números que acompañan la idea de un equipo con más empuje incluso cuando le toca sufrir. Ahí también pesa el contexto de Lionel Messi , que jugó los 120 minutos completos ante Cabo Verde y aun así llega como parte del triple empate en la cima con Kylian Mbappé y Erling Haaland con siete goles en la carrera por la Bota de Oro. No hace falta convertir esta previa en un perfil individual para entender el punto: Argentina tiene más recursos para fabricar el gol que puede romper una llave tan cerrada.

el último encuentro de Argentina dejó , números que acompañan la idea de un equipo con más empuje incluso cuando le toca sufrir. Ahí también pesa el contexto de , que jugó los ante Cabo Verde y aun así llega como parte del triple empate en la cima con y con en la carrera por la Bota de Oro. No hace falta convertir esta previa en un perfil individual para entender el punto: Argentina tiene más recursos para fabricar el gol que puede romper una llave tan cerrada. Respaldo externo al favoritismo, con cautela real por Egipto: la proyección de Opta reportada por Al Jazeera le da a Argentina un 69.1% de probabilidad de ganar en el tiempo reglamentario, frente al 12.3% de Egipto y un 18.5% de opciones de que el juego se vaya a tiempo extra. Como apoyo secundario, también aparece otro dato fuerte: Argentina ha ganado sus últimos 24 partidos en cancha neutral y además sacó adelante 10 de sus 12 partidos mundialistas que se extendieron más allá de los 90 minutos. Aun así, Egipto conserva argumentos reales para incomodar. Mohamed Salah llega como el jugador con más ocasiones creadas entre los 16 clasificados, con 16, y esa producción ayuda a explicar por qué este favoritismo necesita tomarse con cautela.

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Argentina es favorita según la IA (Getty Images)

¿Qué dijo la IA sobre Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026?

La proyección de la IA apunta a un triunfo de Argentina por 2-1 sobre Egipto.

Ese 2-1 encaja con bastante lógica en esta llave. Argentina llega con mejor racha, mayor cuota goleadora reciente y un volumen ofensivo más consistente, además de haber sostenido una eliminatoria exigente ante Cabo Verde con una producción alta en tiros, posesión y xG. Además, el ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final contra Suiza o Colombia.

La lectura se mantiene prudente. La Albiceleste viene mostrando más continuidad en el torneo y tiene respaldo probabilístico externo para ser vista como ligera favorita, pero su pase anterior también recordó que no está frente a una ruta sencilla. El 3-2 en tiempo extra demostró su pegada, sí, aunque también dejó desgaste y tramos de sufrimiento.

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Egipto, de todos modos, mantiene vivo el partido por razones muy concretas. Viene de empatar 1-1 con Australia antes de avanzar 4-2 en penales, ha sido un equipo incómodo en sus últimos partidos del Mundial y además ha recibido gol en sus últimos cuatro encuentros mundialistas. Ese detalle también ayuda a entender por qué la proyección no lo imagina manteniendo su arco en cero, pero tampoco fuera de combate.

El foco del riesgo pasa por Salah. Sus 16 ocasiones creadas lo colocan como una amenaza real para abrir espacios, asistir o definir una jugada aislada que cambie el tono del cruce. Egipto ya demostró capacidad para resistir, alargar partidos y competir bajo presión, así que el 2-1 no es una casualidad: suena al tipo de marcador que deja esta previa.

Argentina parte un paso adelante por forma, pegada y respaldo probabilístico, pero Egipto llega competitivo y con herramientas suficientes para llevar el partido hasta las últimas instancias. Por eso la diferencia proyectada sigue siendo mínima.

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En síntesis