La participación del Tri en la Copa del Mundo finalizó este domingo y hubo un solo futbolista que no tuvo acción.

La Selección Mexicana fue eliminada del Mundial 2026. El Tri llegó invicto y con valla invicta a los octavos de final contra Inglaterra, pero terminó cayendo por 3-2 en un partido que tuvo penales, una expulsión y muchas emociones.

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De esta manera, el combinado nacional se despidió del certamen y solo un futbolista de los 26 convocados se quedó sin jugar ni un solo minuto. Estamos hablando de Carlos Acevedo, guardameta de Santos Laguna que fue citado como tercer portero.

Carlos Acevedo fue el tercero portero de México en el Mundial 2026 (Getty Images)

Generalmente, los dos porteros suplentes de cualquier selección suelen terminar las Copas del Mundo sin mintuos. No obstante, el Memo Ochoa ingresó en el tercer partido de la fase de grupos ante República Checa.

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De esta manera, solamente Acevedo se vuelve a casa sin acción en esta Copa del Mundo. No obstante, este mismo mes volverá a jugar con Santos Laguna en el marco del Torneo Apertura de la Liga MX.

¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Acevedo con Santos Laguna?

Los Guerreros debutan en el Torneo Apertura de la Liga MX ante Rayados de Monterrey el sábado 18 de julio desde las 19:00 hs (CDMX). El partido será en el Estadio BBVA y, si Santos Laguna no vende a Carlos Acevedo, será titular.

En síntesis

México perdió 3-2 ante Inglaterra y fue eliminado en octavos del Mundial 2026.

ante Inglaterra y fue eliminado en octavos del Mundial 2026. Carlos Acevedo fue el único de 26 mexicanos sin jugar en el Mundial.

fue el único de 26 mexicanos sin jugar en el Mundial. Santos Laguna debutará contra Rayados de Monterrey el 18 de julio a las 19:00.