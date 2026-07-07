Romelu Lukaku y Bélgica se burlan de Trump

El jugador belga selló la victoria que eliminó a Estados Unidos y se burló se su presidente.

Luego de lo que sucedió previo al partido de Estados Unidos vs Bélgica respecto a la tarjeta roja de Folarin Balogun y cómo el presidente Donald Trump salió a abogar por él ante la FIFA saltándose autoridades, la escuadra belga respondió con varios comunicados, pero al no tener una respuesta satisfactoria decidieron ganar en la cancha.

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Así que en los Octavos de Final del Mundial 2026, Bélgica goleó 4-1 al conjunto estadounidense y los eliminaron cuando pensaban que serían los únicos anfitriones que pasarían a los Cuartos de Final. Incluso, los belgas dejaron ver que esta escuadra tenía menos compromiso que las otras dos que dieron más pelea en el campo.

Sin embargo, esa no fue la única manera en la que se burlaron del conjunto de casa y es que los videos y escritos de Trump hacían ver que pasaban por cualquier autoridad. Pero fue precisamente en el último gol que consiguió Romelu Lukaku, que el futbolista no se quedó sin honrar a su país más allá de lo futbolístico sino en lo extra cancha.

La burla de Lukaku a Trump

Al conseguir la anotación hizo la señal de que “hablaban mucho” y que ahora no los escuchaba, por lo que eso, desde luego, que hizo rabiar a la afición que ya estaba callada tras el resultado que los sentenciaba. Pero eso no fue todo, sino que al reunirse con sus compañeros decidió hacer otro festejo mucho más representativo.

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🇧🇪 En el gol de Lukaku los futbolistas de Bélgica festejaron haciendo el baile que suele hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. pic.twitter.com/AeVj4B0QwS — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) July 7, 2026

Y es que no podemos olvidar ese “bailecito” hecho por Trump que ha pasado a al historia en videos virales, entonces al vencer a los norteamericanos en el juego inmediatamente se reunieron todos y emularon ese mismo baile en tono de burla al presidente de Estados Unidos, algo que muchos otros aficionados de otros países celebraron.

En síntesis

Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos en los Octavos de Final del Mundial 2026.

a Estados Unidos en los Octavos de Final del Mundial 2026. Romelu Lukaku consiguió la última anotación para la victoria sobre la escuadra norteamericana.

consiguió la última anotación para la victoria sobre la escuadra norteamericana. Donald Trump fue burlado por los belgas al festejar imitando su famoso baile viral.