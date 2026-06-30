Julián Quiñones está haciendo historia con México en los Mundiales. El delantero del Al-Qadsiah es el goleador del Tri en la Copa del Mundo pero gracias a sus goles el ex América y Atlas se está metiendo en los registros del país.
Con su gol ante Ecuador, Julián Quiñones quedó 2° en la lista de máximos goleadores en la historia de México junto con Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez y está a tan solo un gol de quedar líder con otros dos futbolistas.
Los máximos goleadores son Chicharito Hernández y Luis Hernández con 4 goles. Si México sigue así, Julián Quiñones podrá tener la chance histórica de igualar o incluso superar el récord en el Mundial.
La lista de máximos goleadores de México en Mundiales
- Chicharito Hernández (4 goles)
- Luis Hernández (4 goles)
- Julián Quiñones (3 goles)
- Rafael Márquz (3 goles)
- Cuauhtémoc Blanco (3 goles)
- Jared Borgetti (2 goles)
- Manuel Rosas (2 goles)
- Javier Valdivia (2 goles)
- Fernando Quirarte (2 goles)
- Luis García (2 goles)
- Ricardo Peláez (2 goles)
- Alberto García Aspe (2 goles)
- Omar Bravo (2 goles)