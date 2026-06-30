Julián Quiñones convirtió su tercer gol en la Copa del Mundo y ya está haciendo historia con México en el torneo.

Julián Quiñones está haciendo historia con México en los Mundiales. El delantero del Al-Qadsiah es el goleador del Tri en la Copa del Mundo pero gracias a sus goles el ex América y Atlas se está metiendo en los registros del país.

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Con su gol ante Ecuador, Julián Quiñones quedó 2° en la lista de máximos goleadores en la historia de México junto con Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez y está a tan solo un gol de quedar líder con otros dos futbolistas.

Los máximos goleadores son Chicharito Hernández y Luis Hernández con 4 goles. Si México sigue así, Julián Quiñones podrá tener la chance histórica de igualar o incluso superar el récord en el Mundial.

La lista de máximos goleadores de México en Mundiales

Chicharito Hernández (4 goles)

Luis Hernández (4 goles)

Julián Quiñones (3 goles)

Rafael Márquz (3 goles)

Cuauhtémoc Blanco (3 goles)

Jared Borgetti (2 goles)

Manuel Rosas (2 goles)

Javier Valdivia (2 goles)

Fernando Quirarte (2 goles)

Luis García (2 goles)

Ricardo Peláez (2 goles)

Alberto García Aspe (2 goles)

Omar Bravo (2 goles)