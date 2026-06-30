Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Así quedó Julián Quiñones en la lista de máximos goleadores de México en Mundiales tras su gol a Ecuador

Julián Quiñones convirtió su tercer gol en la Copa del Mundo y ya está haciendo historia con México en el torneo.

Julián Quiñones es el goleador de México en el Mundial 2026
© Getty ImagesJulián Quiñones es el goleador de México en el Mundial 2026

Julián Quiñones está haciendo historia con México en los Mundiales. El delantero del Al-Qadsiah es el goleador del Tri en la Copa del Mundo pero gracias a sus goles el ex América y Atlas se está metiendo en los registros del país.

Con su gol ante Ecuador, Julián Quiñones quedó 2° en la lista de máximos goleadores en la historia de México junto con Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez y está a tan solo un gol de quedar líder con otros dos futbolistas.

+ Seguinos en

Los máximos goleadores son Chicharito Hernández y Luis Hernández con 4 goles. Si México sigue así, Julián Quiñones podrá tener la chance histórica de igualar o incluso superar el récord en el Mundial.

La lista de máximos goleadores de México en Mundiales

  • Chicharito Hernández (4 goles)
  • Luis Hernández (4 goles)
  • Julián Quiñones (3 goles)
  • Rafael Márquz (3 goles)
  • Cuauhtémoc Blanco (3 goles)
  • Jared Borgetti (2 goles)
  • Manuel Rosas (2 goles)
  • Javier Valdivia (2 goles)
  • Fernando Quirarte (2 goles)
  • Luis García (2 goles)
  • Ricardo Peláez (2 goles)
  • Alberto García Aspe (2 goles)
  • Omar Bravo (2 goles)
Patricio Hechem
Patricio Hechem
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones