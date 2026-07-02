En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, España no dejó dudas y goleó por 3-0 a Austria y avanzó a los Octavos de Final. La Furia Roja espera ahora por el ganador del compromiso entre Portugal y Croacia. Más allá de la victoria, se dio un hecho histórico.

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Y es que a los 89 minutos de partido, el guardameta Unai Simón llegó a los 518 sin recibir goles en la Copa del Mundo, la mejor marca de un arquero en toda la historia de los Mundiales. Sin dudas, un hecho que pasa a las historia de la competencia.

Cabe recordar que no recibe un gol desde el anterior Mundial desde el 1 de diciembre de 2022 ante Japón por la Jornada 3 del Grupo E de la Fase de Grupos del torneo. Ao Tanaka marcó a los 51 minutos de aquel compromiso, a los que se suman 120 de los Octavos de Final ante Marruecos.

🔝Unai Simón 🇪🇸 llegó a 518 minutos sin recibir goles en la Copa del Mundo, la mejor marca de un arquero en toda la historia de los Mundiales



🔙No recibe goles desde el 1/12/2022 ante Japón 🇯🇵



🚨44m del ST ante Austria 🇦🇹, superó la marca de Walter Zenga 🇮🇹 (517m en 1990) https://t.co/LXBaemWuEK — Silvio Maverino (@mavegol) July 2, 2026

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Tras esos partidos, ahora suma cuatro en esta edición del 2026 tras no recibir tantos con Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay y el cuadro europeo rojiblanco. Por otro lado, cabe añadir que dicho récord los ostentaba el italiano Walter Zenga, que en 1990 llegó a 517.

El Top 5 lo completan Peter Shilton de Inglaterra entre 1982 y 1986 con 501 minutos, Sergio Romero de Argentina en 2014 con 486 e Iker Casillas de España entre 2010 y 2014 con 476. Muy cerca quedó Sepp Maier de Alemania entre 1974 y 1978 con 475.

¿Cuántos minutos suma Raúl Rangel con la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

El portero Raúl Rangel está atravesando un gran torneo ya que con el español son los únicos porteros sin recibir goles en el actual torneo. Hasta el momento lleva 348 minutos con el Tri. Jugó todos los minutos con Sudáfrica, Corea del Sur y Ecuador, y 78 minutos con República Checa, ya que el DT Javier Aguirre le dio algunos minutos de Guillermo Ochoa.

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En síntesis