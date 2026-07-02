¿Hay tiempo extra o penales en España vs. Austria en caso de empate por el Mundial 2026?

En el duelo entre España y Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, no existe posibilidad de empate: si el partido termina igualado en los 90 minutos, el reglamento establece tiempo extra y, si persiste la igualdad, definición por penales para determinar al clasificado a octavos.

En el futbol de eliminación directa no hay margen para errores. En el caso del duelo entre España y Austria por el Mundial 2026, el reglamento es claro: si el partido termina empatado en los 90 minutos, el encuentro no puede finalizar igualado, ya que debe definirse sí o sí un clasificado a la siguiente ronda.

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El choque entre españoles y austríacos se juega este jueves por los dieciseisavos de final, en un duelo donde la Roja parte como favorita, aunque sabe que en este tipo de instancias todo puede pasar. El objetivo es claro: avanzar a los octavos de final y seguir en carrera por el título mundial.

En caso de igualdad en el tiempo reglamentario, el partido no se detiene ahí. El reglamento del Mundial establece un sistema de desempate que obliga a extender el juego hasta encontrar un ganador, sin importar el desgaste físico de los equipos.

¿Qué pasa si empatan España y Austria en el Mundial 2026?

Si España y Austria empatan en los 90 minutos, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno, completando 30 minutos adicionales de alargue. Si la igualdad persiste tras el tiempo suplementario, el partido se definirá directamente por penales.

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El equipo que resulte vencedor, ya sea en los 90 minutos, en la prórroga o desde los doce pasos, será el que avance a los octavos de final del Mundial 2026, manteniendo vivo el sueño en el torneo.

De esta manera, no existe posibilidad de empate en esta fase del certamen: España y Austria están obligados a buscar un ganador en cualquier escenario posible. El que pase, se medirá ante Portugal o Croacia que también juegan su duelo hoy.

En sintesis

El duelo de eliminación directa entre España y Austria no contempla la posibilidad de un empate definitivo.

y no contempla la posibilidad de un empate definitivo. Si el marcador persiste igualado tras los 90 minutos, se disputará una prórroga de dos periodos de 15 minutos.

de dos periodos de 15 minutos. Una tanda de penales resolverá la clasificación a octavos si se mantiene la paridad al concluir los 120 minutos.